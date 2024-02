Netflix znów coś kombinuje. Użytkownicy iPhone’ów będą mieli problem

Płacisz za subskrypcję serwisu Netflix przez sklep z aplikacjami Apple’a? Mamy dla Ciebie złą wiadomość

Od 2018 roku nie ma już możliwości dokonywania płatności za Netfliksa z wykorzystaniem sklepu App Store, choć była to metoda wygodna i dla wielu osób dość intuicyjna. Od prawie sześciu lat nie jest jednak dostępna, a wszystko z powodu opłat, jakie Apple pobierał od każdej transakcji w swoim sklepie. Chociaż nowi i powracający klienci muszą już wybierać inną metodę płatności, ta przez App Store wciąż była respektowana w przypadku osób, które cały czas w ten sposób płaciły za swoją subskrypcję. Wygląda jednak na to, że to się wkrótce zmieni.

Czytaj też: iOS 18 nie będzie tak rewolucyjny, jak się spodziewaliśmy

Jak donosi The Streamable, subskrybenci Netfliksa, nadal płacący za pośrednictwem Apple’a za dostęp do platformy, będą musieli zmienić metodę płatności lub zrezygnować z oglądania. Odpowiednia adnotacja znalazła się również w centrum pomocy:

Niektórzy klienci rozliczający się za pośrednictwem firmy Apple z niektórych krajów mogą zostać poproszeni o dodanie nowej metody płatności, aby kontynuować swój abonament.

Czytaj też: Zmiany w projekcie iPhone’a 16 potwierdzone? Szykuje się powrót do przeszłości

Na szczęście zmiana najbardziej odbije się na użytkownikach z USA i Kanady, bo to tam płatność przez App Store była najpopularniejsza. Chociaż w ostatnim czasie decyzje serwisu nie każdemu mogły się spodobać, tym razem jest to raczej wynik polityki Apple’a, bo nikt nie chce tracić pieniędzy. Dobrze wiemy, że Netflix szuka nowych form zarobku i to po części jest właśnie jeden z tych sposobów, ale przynajmniej nie obije się on finansowo na kieszeniach subskrybentów. Apple bowiem pobiera 15-30% od każdej transakcji przez App Store – abonamenty nie są dla nas droższe, po prostu Netflix dostaje za nie mniej pieniędzy – logiczne więc, że platforma chce zatrzymać ten odpływ gotówki.

Czytaj też: Czy Xiaomi może być drogie? Xiaomi 14 i Xiaomi Watch S3 – pierwsze wrażenia

Jeśli nie macie pewności, w jaki sposób obecnie płacicie za Netfliksa, wystarczy sprawdzić to w swoim profilu, w zakładce Członkostwo i w razie konieczności dokonać tam stosownej zmiany. Netflix to jedna z tych platform, którą wiele osób subskrybuje nieprzerwanie od wielu lat, dlatego można już nawet nie pamiętać, jaką formę płatności wybrało się podczas rejestracji, a jeśli cały czas mamy odpowiednią ilość środków na koncie, takie rzeczy zupełnie nie zaprzątają nam głowy.