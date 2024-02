Netia – nowy dekoder, nowe możliwości, nowa wizualizacja marki

Jest to już trzecia zmiany identyfikacji wizualnej marki na przestrzeni trzech dekad. W chwili obecnej odświeżenie wizualizacji wizualnej ma na celu harmonizację z pozostałymi markami Grupy oraz ma umożliwić szybkie skojarzenia każdej z nich z konkretnymi usługami. A co ważne dla użytkowników – wprowadzony zostaje najnowocześniejszy dekoder.

Netia Soundbox 4K z dźwiękiem zoptymalizowanym przez Bang&Olufsen

Netia Soundbox 4K to dekoder, które wykorzystuje platformę Android TV. Został wyprodukowany przez Sagemcom we współpracy z dwoma firmami, będącymi liderami w dziedzinie dźwięku. Są to Bang & Olufsen i Dolby. W efekcie ma zostać zapewniony czysty, przestrzenny dźwięk, emitowany przez cztery głośniki. Dekoder obsługuje funkcje głosowe poprzez pilota, który może łączyć się za pomocą Bluetooth lub WiFi 6. W tym celu wykorzystuje dwie różne częstotliwości (2,4 GHz i 5 GHz) co pozwala na pełne wykorzystanie przepustowości światłowodu Netii – nawet do 2 Gb/s. Przekłada się również na niskie opóźnienia w transmisji.

Tomasz Dakowski, Członek Zarządu Netia S.A., Dyrektor Generalny Obszaru B2C, podsumowuje:

Nowy etap ewolucji identyfikacji wizualnej marki Netia podkreślamy premierą całkowicie nowego dekodera Netia Soundbox 4K. Jest to pierwsze rozwiązanie do domów, oferowane przez operatora w Polsce z wbudowanymi głośnikami wykorzystującymi technologię Dolby Atmos z dźwiękiem zoptymalizowanym przez firmę Bang & Olufsen, jakością obrazu 4K, oparte o platformę Android TV. W połączeniu ze światłowodem nawet do 2 Gb/s i usługami mobilnymi ze smartfonami 5G, to najnowocześniejsza propozycja w Polsce

Andrzej Abramczuk, Prezes Zarządu Netia S.A., Dyrektor Generalny, dodaje:

Netia to nie tylko silna marka w branży telekomunikacyjnej i multimedialnej rozrywki, ale też dynamicznie się rozwijający dostawca usług chmurowych i integrator zaawansowanych rozwiązań ICT, oferowanych pod marką NetiaNext. W nowej, ewolucyjnej odsłonie wizualnej marek Netia i NetiaNext, silnie odzwierciedlamy naszą przynależność do Grupy Polsat Plus, a jednocześnie zachowujemy budowane latami DNA marki.

19 lutego ruszyła kampania reklamowa, w której możemy zobaczyć Netię, Boginię Nieziemskiej Rozrywki. Spoty reklamowe informują o pakiecie Światłowód, Telewizja, Disney+ przez 3 miesiące na start za 0 zł, a następnie za 75 zł miesięcznie.

Dekoder Netia Soundbox 4K ro rozwiązanie dla każdego, kto chce mieć jakość obrazu 4K. Jest on już dostępny za dodatkową opłatą w wysokości 30 zł miesięcznie.