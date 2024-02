Nośnik energii, jakiego jeszcze nie widziałeś. “Marzenie każdego alchemika”

Badaniami w tej sprawie zajęli się przedstawiciele Ecole Polytechnique Federale de Lausanne oraz Tokyo Tech. Ich wspólne wysiłki, zaprezentowane na łamach Physical Review Applied, wskazują na perspektywę wykorzystywania nowatorskiego szkła na przykład w produkcji okien przyszłości.

W czasie eksperymentów członkowie międzynarodowego zespołu badawczego wystawili szkło telluryczne na działanie światła lasera femtosekundowego. Naukowcy zrobili to, aby zapoznać się z potencjalnymi sposobami reorganizacji atomów wspomnianego szkła pod wpływem szybkich impulsów femtosekundowego światła lasera o wysokiej energii. Jak się okazało, doprowadziło to do powstawania nanokryształów telluru i tlenku telluru, czyli materiałów półprzewodnikowych.

Nośnik energii wykonany z wykorzystaniem szkła tellurowego i lasera femtosekundowego mógłby być implementowany na przykład w oknach

Takowe, po wystawieniu na działanie światła dziennego, mogą być wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej. Wiedząc, że tellur jest półprzewodnikiem, naukowcy chcieli przekonać się, czy możliwe będzie utrwalenie wzorów na powierzchni szkła tellurowego. Takie struktury miałyby w teorii odpowiadać za indukcję prądu pod wpływem światła.

Wykonane testy wykazały, że jest to możliwe. Co istotne, okazało się, że do realizacji tego celu nie były potrzebne żadne dodatkowe materiały: wystarczyło szkło tellurytowe i laser femtosekundowy. W czasie dalszych eksperymentów naukowcy stwierdzili, że naświetlenie prostego wzoru linii na powierzchni szkła tellurowego o średnicy 1 cm pozwala na wytwarzanie energii elektrycznej przy udziale światła UV. Takie podejście sprawdzało się przez wiele miesięcy, dlatego najprawdopodobniej powinno nadawać się do długofalowych zastosowań.