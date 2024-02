Podstawowy składnik akumulatorów idzie w odstawkę. Zastąpi go nowy materiał zapewniający szybkie przewodnictwo

Co dokładnie zrobili autorzy publikacji zamieszczonej w Science? Chodzi o odkrycie nowego materiału pozwalającego na szybkie przewodnictwo litowo-jonowe. Jego składniki są przyjazne dla środowiska i mogłyby zastąpić obecnie używane ciekłe elektrolity. W toku prowadzonych eksperymentów członkowie zespołu badawczego przeanalizowali zarówno strukturę testowanych materiałów, jak i zorganizowali ich praktyczne testy.

Bezpieczniejsze i pojemniejsze akumulatory to dobra wiadomość dla wielu różnych dziedzin, również tych bardzo istotnych, takich jak magazynowanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł oraz projektowanie elektrycznych samochodów. Co ciekawe, w badaniach brali udział nie tylko naukowcy, gdyż wymiernego wsparcia udzieliła im sztuczna inteligencja wykorzystana do wykonania zaawansowanych obliczeń i symulacji.

Powszechnie wykorzystywane akumulatory zawierają ciekłe elektrolity. Autorzy nowych badań postanowili przekonać się, czy można byłoby je zastąpić nowymi materiałami

Jak wyjaśniają autorzy przytoczonego artykułu, struktura odkrytego przez nich materiału pozwala na nowo zrozumieć, jak wygląda wysokowydajny stały elektrolit. Podkreślają także, iż zastosowane rozwiązania pozwalają na wykorzystanie nowatorskiego i zgoła odmiennego od dotychczasowych podejścia do odkrywania kolejnych materiałów opartych na szybkim ruchu jonów w ciałach stałych, które zapewnią wysoką wydajność.

Istotnym aspektem przeprowadzonych badań jest to, że nowy materiał składa się z nietoksycznych pierwiastków występujących na Ziemi. A skoro można nim zastąpić ciekłe elektrolity stosowane obecnie w akumulatorach litowo-jonowych, to taka opcja wydaje się wyjątkowo kusząca. Elektryczne pojazdy, magazyny energii produkowanej z udziałem farm wiatrowych i fotowoltaicznych, czy elektronika nowej generacji – wszystko to są potencjalne sposoby wykorzystania tej innowacji.