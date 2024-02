Nvidia odświeża aplikację i łączy ją z GeForce Experience. Nie tylko gracze będą zadowoleni

Wczesna wersja beta pokazuje nie tylko odświeżony interfejs, ale również optymalizuje komfort użytkowania i wprowadza nowe możliwości. Są one powiązane z technologiami RTX, co podniesie komfort płynący z rozrywki oraz zdań kreatywnych. Ponadto umożliwi szybkie aktualizowanie sterowników oraz narzędzi wchodzących w skład pakietu.

Co ulepszyła Nvidia?

Nowości, jakie wprowadza nowa aplikacja, jest sporo. Już po otwarciu widzimy spójne centrum sterowania kartą graficzną – w jednym miejscu zintegrowane zostały optymalne ustawienia dla gier obsługiwanych przez ustawienia gier GeForce Experience oraz 3D Panelu sterowania Nvidia. Dzięki temu można szybko i wygodnie sprawdzać lub zmieniać optymalizacje przy konfigurowaniu sterowników zarówno dla indywidualnych aplikacji, jak i globalnie. Ponadto sama strona sterowników pokazuje teraz bardziej przejrzyste informacje dotyczące nowości wprowadzanych przez każdą aktualizację, dzięki czemu zawsze wiadomo, co w trawie piszczy.

Duży lifting przeszła nakładka dla gier, wywoływana skrótem Alt+Z. Jej interfejs został przebudowany z myślą o wygodzie użytkownika, dzięki czemu ma się łatwiejszy dostęp do wielu funkcji, w tym filtrów Freestyle, trybu zdjęć, nagrywania oraz monitorowania wydajności – która to funkcja została rozbudowana i odświeżona.

Kolejna nowość to dodatkowe filtry AI w trybie Freestyle. Biblioteka jest kompatybilna z ponad 1200 gier, zaś filtry wykorzystują możliwości SI i czerpią moc z rdzeni Tensor w karcie graficznej RTX. Nowe filtry to m.in. RTX Dynamic Vibrance. Jak tłumaczy Nvidia: “ulepsza popularną funkcję Digital Vibrance w Panelu sterowania NVIDIA. RTX Dynamic Vibrance zwiększa wyrazistość graficzną w zależności od aplikacji, zapewniając graczom elastyczny i wygodny sposób zmieniania ustawień graficznych w każdej grze. Kolory są bardziej wyeksponowane na ekranie, a ich doskonała równowaga minimalizuje rozmycie, zachowując jakość obrazu i immersję”. Inny nowy filtr to RTX HDR, który płynnie przenosi efekt HDR do gier, które pierwotnie nie obsługiwały HDR.

Nvidia zapowiada, że na tym nie koniec, a w przyszłości pojawią się kolejne rozwiązania podnoszące komfort zabawy.