Nvidia zarabia krocie i krocie zainwestuje w nowy chip. Ma on posłużyć jeszcze lepszemu rozwojowi SI

Od ponad roku obserwujemy gwałtowny wzrost SI, co nie byłoby możliwe bez odpowiedniej mocy obliczeniowej. Tutaj sprawdzają się doskonale GPU Nvidii, a zwłaszcza H100. Naturalną koleją rzeczy jest, że układ ten również doczeka się swojego następcy, a producent zainwestuje w jego stworzenie miliardy dolarów. Choć przeciętnego zjadacza chleba nie stać ani na H100, ani przyszły układ, to jednak skorzysta z niego każdy.

Nvidia popchnie do przodu SI. Po raz kolejny

Dlaczego napisałem, że nikogo nie stać na H100? Odpowiedź jest prosta – układ ten kosztuje obecnie ponad 100 000 złotych. Jeśli zatem myślisz o stworzeniu własnej SI, można tylko pofantazjować. Jednak wielkie firmy stać na takie rzeczy, dlatego Nvidia ma obecnie stos pieniędzy i – jak donosi Reuters w rozmowie z kimś, kto pracuje w tej firmie – ma zamiar wyłożyć aż 30 miliardów dolarów na kolejny moduł. Podobno zainteresowanie nim wyrazili giganci rynku jak Microsoft, Google i Meta.

Takiej sytuacji można się było spodziewać – układy służące do rozwoju sztucznej inteligencji będą przechodzić proces ewolucji podobny choćby do kart graficznych, czyli stawać się coraz bardziej zaawansowane. Bez nich nie będzie możliwe tworzenie centrów danych i szkolenie SI, która dzięki temu zyska nowe możliwości. A podobno Nvidia sporo zarabia na każdym H100. Przecieki mówią, że koszt produkcji układu wynosi kilka tysięcy dolarów, a że sprzedawany jest za co najmniej 25 tysięcy… To się nazywa interes, prawda?

Czytaj też: Nvidia zachwyci graczy. Dodaje HDR tam, gdzie go nie ma. Efekt jest świetny

Nowe GPU ma posłużyć w wielu zastosowaniach, nie tylko związanych bezpośrednio z SI. Trafi do branży telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej, a także sprzętów dla graczy, w tym konsol Xbox oraz PlayStation. Dzięki temu Nvidia rozgości się na kolejnych obszarach technologii. Na zbyt z pewnością nie będzie narzekać – jeszcze w tym roku sama Meta ma zamiar kupić kilkaset tysięcy układów H100, a podobne plany mają Amazon i Alphabet.

Wszystko wskazuje na to, że Nvidię czekają tłuste lata, a ponieważ rozwój SI przynosi korzyści wszystkim, to bardzo pozytywna informacja, zaś przyszłość rysuje się bardzo ciekawie.