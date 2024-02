Czy w końcu powstanie uniwersalna pamięć? Komputery mogą gwałtownie przyspieszyć

Możliwe jednak, że jesteśmy bliżej przełomu w tej materii, niż nam się wydaje.

Co do zasady, współczesne komputery korzystają z dwóch rodzajów pamięci: z pamięci o dostępie swobodnym RAM i długoterminowej pamięci flash. Obydwa rodzaje pamięci służą do zupełnie czego innego i znacząco różnią się od siebie. Pamięć RAM jest pamięcią szybką, która jednak wymaga dużej ilości przestrzeni fizycznej i stałego zasilania. Wystarczy zatem wyłączyć zasilanie, aby wszystkie dane zgromadzone w pamięci RAM po prostu zniknęły. Przeciwieństwem pamięci ram jest pamięć flash. Przechowuje ona dane także bez zasilania, jest znacznie gęstsza, ale zdecydowanie wolniej od pamięci RAM przesyła zapisane na niej dane do procesora. Z powyższego zatem wynika, że ideałem byłoby stworzenie „uniwersalnej pamięci”, która łączyłaby prędkość pamięci RAM, z trwałością, gęstością i oszczędnością pamięci flash.

Cała nadzieja w GST467

Tak, zdecydowanie nie jest to nazwa, która łatwo zapada w (o ironio!) pamięć. Jest to jednak jedynie oznaczenie nowego materiału zbudowanego z germanu, antymonu i terbu. To właśnie z tych pierwiastków naukowcy stworzyli prototyp materiału, z którego w przyszłości można będzie stworzyć pamięć uniwersalną. Naukowcy wytworzyli z tego materiału cienkie warstwy, które następnie na siebie nałożyli tworząc tzw. supersieć. Badania przeprowadzone na prototypie wskazują, że być może w przyszłości materiał ten będzie wykorzystywany do krótko- i długotrwałego przechowywania danych. Jakby tego było mało, testy wskazują na to, że taka pamięć może być szybsza, tańsza i bardziej oszczędna energetycznie niż wszystkie inne alternatywy. Wyniki całego eksperymentu opisano w artykule naukowym opublikowanym w periodyku Nature.

Prototyp pamięci stworzony z materiału GST467 to tzw. pamięć zmiennofazowa (PCM, ang. phase-change memory), w której zera i jedynki tworzące dane komputerowe powstają poprzez przełączanie stanu między poziomem o niskim i wysokim oporze na materiale przypominającym szkło. Gdy materiał ulega krystalizacji – mamy „jedynkę”, przy której materiał uwalnia dużą ilość energii i uzyskując niski opór. Gdy ulega stopieniu, pochłania taką samą ilość energii i generuje wysoki opór. Badacze wskazują, że GST467 pasuje do tego idealnie, bowiem gwarantuje wyższy poziom krystalizacji i niższą temperaturę topnienia.

Warto tutaj podkreślić, że naukowcy pracują już na innych materiałach składających się z antymonu, terbu i germanu. Jednak właściwości powstających z nich materiałów istotnie zależą od proporcji poszczególnych pierwiastków i struktury krystalicznej materiału. Z tego też powodu naukowcy musieli przetestować setki różnych pamięci, a następnie przetestować każdą z nich, badając za każdym razem ich właściwości elektryczne.

GST467 wydaje się najbardziej interesującym ze wszystkich badanych materiałów. Z jednej strony bowiem uzyskuje wysokie prędkości, a z drugiej zużywa zaskakująco mało energii i przechowuje dane przez ponad dziesięć lat, nawet w wysokich temperaturach powyżej 100 stopni Celsjusza.

Która pamięć: ULTRARAM czy GST467?

Nawet jeżeli pamięć oparta na GST467 trafi na rynek, to najprawdopodobniej będzie miała silnego konkurenta. Mowa tutaj o pamięci ULTRARAM, która także od jakiegoś czasu rozwijana jest jako pamięć uniwersalna. W tym przypadku mamy do czynienia z pamięcią, która zamiast na krzemie oparta jest na półprzewodnikach z grupy III i V układu okresowego.

Autorzy opracowania opublikowanego w Science wskazują jednak, że ULTRARAM wymaga do działania napięcia rzędu 2,5V, podczas gdy GST467 jedynie 0,7V. Co więcej, ULTRARAM zawiera w sobie trujący arsenek indu, którego GST467 nie potrzebuje.

Powstaje zatem niezwykle ciekawa sytuacja. Z jednej strony ULTRARAM jest aktualnie znacznie bliżej wprowadzenia na rynek, a z drugiej strony GST467 obiecuje znacznie więcej, a jednocześnie można go produkować istniejącymi już metodami produkcji półprzewodników. Która pamięć zostanie wprowadzona na rynek jako pierwsza pamięć uniwersalna? Na odpowiedź będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.