Najnowszy Snapdragon już w kwietniu? W sieci pojawiły się ciekawe informacje

Według oficjalnych informacji Qualcomm ma zaprezentować nowy układ w październiku tego roku. Oczywiście wszystko do tego czasu może się zmienić w stosunku do wiadomości, które mamy dzisiaj. A te wiadomości mówią nam, że prace nad nowym Snapdragonem zostaną ukończone już w kwietniu, a pierwsze sample trafią do partnerów firmy już w czerwcu. Ma to pozwolić na konstrukcję przyszłorocznych flagowców z jego uwzględnieniem.

Snapdragon 8 Gen 4 tuż tuż?

Przypomnę, że Snapdragon 8 Gen 4 ma być wykonany z silikonu w procesie 3 nm (N3E), stworzonym przez TSMC. Będzie gotowy na wykorzystanie sztucznej inteligencji i zaoferuje wydajność co najmniej 50% większą niż Gen 3. Przecieki, jakie ujrzały światło dzienne, dodają do tego taktowanie ponad 4 GHz, zaś za grafikę ma odpowiadać Adreno 830, co pozwoliłoby na wydajność większą od M2 – tak przynajmniej pokazał test 3DMark Wild Life Extreme.

Ponadto Snapdragon 8 Gen 4 ma mieć podkręcone parametry specjalnie dla kolejnych flagowców Galaxy, co jeszcze bardziej podniesie jego możliwości. Zastanawiać może zapotrzebowanie na moc – z pewnością będzie spore, ale to zależy od konstrukcji nowego układu. Oczywiście wszystko póki co znajduje się w sferze “gdybań”, a na prawdziwe parametry musimy zaczekać, aż pierwsze sample trafią do testerów.

Oczywiście im bliżej będzie czerwca, tym więcej sprawdzonych informacji możemy oczekiwać. Zapewne również sam Qualcomm pochwali się możliwościami swojego nowego układu. Jedno jest pewne – wydajność powinna podskoczyć we wszystkich solidnych smartfonach.