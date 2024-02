Samsung wprowadza Galaxy AI do starszych modeli. Które urządzenia otrzymają aktualizację?

Galaxy AI zmierza do kolejnych urządzeń Samsunga. Oto lista

Południowokoreański gigant uczynił ze sztucznej inteligencji główne ulepszenie, jakie wprowadził na pokład serii Galaxy S24. Warto jednak pamiętać, że są to zmiany na poziomie oprogramowania, udostępnione za pośrednictwem aktualizacji One UI 6.1. Od razu więc zaczęliśmy się zastanawiać, co i do których modeli trafi w dalszej kolejności. Spekulacji było wiele, a oficjalnych informacji jak na lekarstwo. Teraz, ponad miesiąc po premierze nowych flagowców, Samsung w końcu uchylił rąbka tajemnicy, ujawniając harmonogram aktualizacji dla starszych urządzeń Galaxy. Celowo nie mówię o smartfonach, bo One UI 6.1 z Galaxy AI trafi też na niektóre tablety.

Czytaj też: Opaska Galaxy Fit 3 w końcu zadebiutowała. Samsung kazał na nią długo czekać

Jeśli korzystasz z któregoś z podanych niżej sprzętów, aktualizacji powinieneś spodziewać się pod koniec marca – nie ma konkretnej daty, ale skoro Samsung już ogłasza to oficjalnie, raczej nie powinny pojawić się po drodze żadne większe problemy.

Galaxy AI to nie tylko początek nowej ery sztucznej inteligencji w świecie smartfonów. Naszym celem jest również udostępnienie tych innowacji jak największej liczbie użytkowników. To dopiero początek, ponieważ planujemy umożliwić doświadczenie możliwości Galaxy AI ponad 100 milionom użytkowników Galaxy w 2024 roku i nadal wprowadzać innowacje, aby wykorzystać nieograniczone możliwości mobilnej sztucznej inteligencji – powiedział TM Roh, prezes i szef działu Mobile eXperience Business w Samsung Electronics.

Oto oficjalna lista modeli, które niedługo zostaną ulepszone przez sztuczną inteligencję:

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Zaskoczeń nie ma, bo jeśli na bieżąco śledziliście doniesienia, zapewne nie raz podobna lista rzuciła wam się w oczy. To oczywiście dopiero początek, bo Samsung z pewnością wdroży One UI 6.1 także na pozostałych sprzętach, jednak trudno obecnie powiedzieć, czy jeszcze starsze modele dostaną Galaxy AI, a jeśli tak, to jakie funkcje producent dla nich przewidział. Co do serii z zeszłego roku, tutaj wiemy już, że ich właściciele będą mogli korzystać z całej gamy inteligentnych funkcjonalności.

Czytaj też: HyperOS trafia na kolejne urządzenia. Na tych smartfonach Xiaomi wypróbujesz nowy system