HyperOS trafia na kolejne urządzenia. Na tych smartfonach Xiaomi wypróbujesz nowy system

Xiaomi nie zwalnia tempa. Aktualizacja do HyperOS pojawia się na kolejnych smartfonach

Wraz ze wzrostem liczby urządzeń, jakie Xiaomi ma w swojej ofercie (a są to sprzęty z niemal 200 kategorii), nadszedł czas na stworzenie nowego oprogramowania, które mogłoby je powiązać w ramach jednego ekosystemu. HyperOS jest właśnie takim tworem i chociaż chwali się autorskim systemem operacyjnym, jest on wciąż zintegrowany z najnowszym Androidem, a podobieństwo do nakładki MIUI jest wręcz uderzające. W tym kontekście trudno raczej nazwać to całkowitą nowością, a raczej ewolucją obecnego systemu. Producent ulepszył i oprogramowanie pod wieloma względami, co było oczywiście konieczne, przez wzgląd na obsługę szerokiej gamy produktów. W dodatku samo pozostanie przy elementach znanych z MIUI również nie jest niczym złym, bo dzięki temu przerzucenie się na HyperOS jest po prostu łatwiejsze.

Pomimo integracji z Androidem, HyperOS został zbudowany na Linuksie i wykorzystuje system Vela w celu zwiększenia wydajności i zarządzania zasobami. Oferuje funkcje takie jak HyperConnect zapewniający płynną łączność z urządzeniami i HyperMind AI do inteligentnego dostosowywania urządzeń, których celem jest podniesienie poziomu doświadczeń użytkowników w przypadku produktów producenta. Warto jedynie pamiętać, że mając na smartfonie odblokowany bootloader, aktualizacja do was nie trafi.

Xiaomi 12 Pro

Tym, co odróżnia HyperOS od HarmonyOS firmy Huawei, jest nie tylko obsługa GMS oraz integracja z Androidem. Dla klientów spoza Chin istotny jest fakt, że Xiaomi wydaje ten system globalnie, a więc nie ogranicza go tylko do rynku chińskiego. Na początku spodziewaliśmy się, że wdrożenie go na pozostałych rynkach trochę zajmie, ale ku naszemu zdziwieniu, jeszcze pod koniec ubiegłego roku – jakieś półtora miesiąca od premiery – już ogłoszono plan aktualizacji i to niezbyt odległych. Pierwsze urządzenia miały dostać nowe oprogramowanie już w I kwartale tego roku. Na pierwszy ogień poszły modele z nowszych serii, a więc Xiaomi 13 i 13T, Remi Note 12 oraz Xiaomi Pad 6. Oczywiście urządzenia, które miały swoją premierę w międzyczasie, trafiały na rynek już z HarmonyOS.

Teraz nadszedł czas na nieco starsze smartfony i dowiedzieliśmy się właśnie, że firma podkręciła tempo i wydała aktualizację również dla serii Xiaomi 12, co dotyczy wszystkich czterech modeli – Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12S oraz Xiaomi 12S Pro. Co ciekawe, jak donoszą użytkownicy, system trafił również do takich modeli, jak Xiaomi 11 Lite 5G NE oraz Redmi Note 11 Pro 4G. Z racji, że producent nie ujawnił nam ostatnio żadnych rozpisek, opieramy się na razie na tym, co donoszą użytkownicy poszczególnych urządzeń.

HyperOS oparty na Androidzie 14 waży ponad 5 GB, dlatego, zanim zainstalujecie tę aktualizację, dobrze jest upewnić się, czy macie odpowiednią ilość miejsca w pamięci telefonu. Warto też wspomnieć, że w przypadku niektórych modeli udostępniana jest dopiero wersja beta, dostępna tylko dla Mi Pilots. Jest to jednak kwestia czasu, aż Xiaomi wyda stabilną wersję dla wszystkich kwalifikujących się urządzeń.