Xiaomi Mix Flip będzie naprawdę topowym modelem. Samsung ma się czego obawiać?

O Xiaomi Mix Flip mówi się już od lat

Galaxy Z Flip od Samsunga jest nie tylko najpopularniejszym składanym smartfonem z klapką na świecie. Ten model od dawna przoduje na rynku, miażdżąc konkurencję i mocno wyprzedzając nawet sprzedaż Galaxy Z Fold. Niestety, wybór modeli z klapką dostępnych na międzynarodowym rynku wciąż jest dość ubogi, bo oprócz propozycji południowokoreańskiego giganta mamy jedynie Motorolę Razr i Oppo Find N Flip. Chociaż Foldów jest zdecydowanie więcej, bo w zasadzie każdy główny producent ma już takiego składaka w swojej ofercie, klienci zdecydowanie wolą zgrabne, kompaktowe Flipy.

Nie dziwi więc, że już od dawna mówi się o Xiaomi Mix Flip, pierwszym modelu z klapką od Xiaomi. Chiński gigant ma w swojej ofercie kilka generacji Foldów, które jednak nigdy nie wyszły poza rodzimy rynek. Doniesienia wskazują, że ta nowość nie podzieli jego losu i doczeka się międzynarodowego debiutu, a to naprawdę świetna wiadomość. Warto więc sprawdzić, co już wiemy o tym urządzeniu.

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi Mix Flip będzie flagowcem z prawdziwego zdarzenia, a to oznacza obecność Snapdragona 8 Gen 3 na pokładzie. Procesor zapewni topową wydajność i sparowany zostanie z pamięcią RAM LPDDR5X oraz pamięcią wewnętrzną UFS 4.0. Konfiguracja aparatów będzie raczej typowa dla składaków. Dostaniemy dwa aparaty 50 Mpix – główny i teleobiektyw 3x. Prawdopodobnie główny moduł będzie miał obiektyw ultraszerokokątny, co byłoby pożądanym dodatkiem.

Trudno na razie powiedzieć, jak będzie wyglądał ten smartfon. Wciąż nie dostaliśmy żadnych renderów, a szkice, które krążą po sieci od dłuższego czasu, niekoniecznie są spójne z najnowszymi plotkami odnośnie do specyfikacji. Poniżej możecie zobaczyć jeden z nich, z potrójnym aparatem oraz prostokątnym, całkiem sporym ekranem dodatkowym o przekątnej około 3”. O ile jednak szczegóły dodatkowego panelu nie są nam znane, trochę już wiemy o wyświetlaczu głównym.

Xiaomi ma zamiar przeciwstawić konkurencji wyprodukowany w Chinach panel ze „zagnieceniami o zerowej percepcji”, co w praktyce oznacza po prostu brak zgnieceń i panel o gładkiej, jednolitej powierzchni. Samo urządzenie ma również cechować się cienką, lekką konstrukcją i niestety pociągnie to za sobą „małą baterię”. Jak małą? Konkretów nie ma, ale liczę, że będzie ona i tak większa niż 3700 mAh, jakie do zaoferowania ma Galaxy Z Flip 5. W porównaniu do Samsunga Xiaomi z pewnością nie zapomni o szybkim ładowaniu. Mix Fold 3 obsługuje ładowanie po kablu z mocą 67 W i bezprzewodowe 50 W, prawdopodobnie takie samo ładowanie zapewni nam również Mix Flip.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o jednym dodatku, choć to raczej w ramach ciekawostki, bo nawet jeśli ten model wyjdzie poza Chiny (na co liczę), my z tej funkcji nie skorzystamy. Chodzi o obsługę łączności satelitarnej. Potwierdził to przyznany niedawno certyfikat MIIT, dzięki czemu Xiaomi Mix Flip będzie pierwszym składakiem wyposażonym w taką funkcję.

Kiedy premiera?

Ta kwestia wciąż pozostaje nierozstrzygnięta. O tym modelu mówi się już od dobrych kilku lat, ale jak wiemy, na gadaniu do tej pory się kończyło. Co prawda obecnie niektórzy wspominają o premierze pod koniec lutego, podczas targów MWC, kiedy to Xiaomi wprowadzi na międzynarodowy rynek Xiaomi 14 oraz Xiaomi 14 Ultra, jednak ile w tym prawdy? Przekonamy się już niedługo, bo wydarzenie zostało zaplanowane na 25 lutego. Osobiście uważam, że to zbyt rychły termin i producent jeszcze zaczeka, prawdopodobnie do premiery Mix Fold 4, bo i ten składak jest już w przygotowaniu.