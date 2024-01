Xiaomi Mix Flip znów powraca. Jego premiera wydaje się coraz bliższa

Xiaomi Mix Flip powraca w przeciekach

Szukając składanego smartfona z klapką, w dodatku dostępnego na międzynarodowym rynku, wybór mamy niezbyt szeroki. Jest oczywiście Galaxy Z Flip od Samsunga, Motorola Razr, Oppo Find N Flip i dość leciwy już Huawei P50 Pocket. W porównaniu z coraz szerszą ofertą modeli typu Fold, raczej trudno mówić tutaj o jakiejś konkurencji. Tak naprawdę to Galaxy Z Flip gra tutaj pierwsze skrzypce, bezlitośnie miażdżąc rywali, a co najistotniejsze, to właśnie on pozostaje najlepiej sprzedającym się składanym smartfonem na świecie, zgarniając dla siebie 45% całej sprzedaży w tym segmencie.

To pokazuje, że klienci wolą zgrabne, kompaktowe Flipy dożo bardziej od dużych, o wiele droższych Foldów. Możliwe więc, że jeśli sytuacja utrzyma się nadal, doczekamy się w końcu większej liczby modeli. Jeden z nich – Xiaomi Mix Flip – przewija się w przeciekach od dobrych kilku lat, ale wydaje się, że teraz faktycznie zbliża się do swojej premiery. Znaleziono go bowiem w chińskiej platformie certyfikacyjnej MIIT, gdzie ukrywa się pod numerem modelu 2311BPN23C. Ten sam ciąg znaków został znaleziony w bazie IMEI już jakiś czas temu, a to już jakieś konkrety. Zwykle proces certyfikacyjny, zwłaszcza w IMEI, jest jednym z ostatnich kroków przed wprowadzeniem urządzenia na chiński rynek.

Warto jednak zwrócić uwagę na pewien fakt. Certyfikat MIIT dotyczy obsługi łączności satelitarnej. Funkcja ta jest w ostatnim czasie coraz popularniejsza, ale jak do tej pory nie pojawiła się jeszcze w żadnym składaku. Nadchodzący Xiaomi Mix Flip może być pierwszy, chociaż my i tak nie bardzo mamy się z czego cieszyć. Jeśli ten model wyjdzie poza Chiny – a to nie takie pewne – raczej nie będziemy mogli korzystać z tej funkcjonalności. Spodziewam się, że podobnie jak Huawei, także Xiaomi ograniczy tę opcję tylko do rodzimego rynku.

Xiaomi Mix Flip ma przed nami wciąż zbyt wiele tajemnic, by można było powiedzieć o nim coś konkretnego. Na razie są to jedynie wzmianki, takie jak obecność Snapdragona 8 Gen 2 na pokładzie czy potrójna konfiguracja aparatów z tyłu. To zresztą pokazuje nam szkic konstrukcyjny, na którym można zauważyć prostokątny, dość spory ekran, a nad nim szeroką, poziomą wyspę aparatów. Jeden z umieszczonych tam modułów ma być teleobiektywem z 3-krotnym zoomem. Sam dodatkowy wyświetlacz będzie z pewnością mniejszy niż ten, znany nam z pokładu Galaxy Z Flip 5 czy Motoroli Razr 40 Ultra. Wydaje się jednak, że może osiągnąć rozmiar około 3”, co raczej powinno być wystarczające. Niby konkurencja ma większe panele, ale u Samsunga ekran jest wycięty na kształt folderu, a u Motoroli aparaty są umieszczone w samym wyświetlaczu.

Pod tym względem Xiaomi Mix Flip będzie wyglądał estetyczniej, a ekran o przekątnej około 3” będzie z pewnością wystarczający. O ile producent zadba o odpowiednie dostosowanie oprogramowania. Razr 40 Ultra daje nam pełną funkcjonalność, Galaxy Z Flip 5 jest pod tym względem bardziej ograniczony. Co zaoferuje nam Xiaomi? Obecnie trudno powiedzieć. Warto pamiętać, że producent przeszedł już w najnowszych smartfonach na swój autorski system operacyjny, konieczne więc będzie wydanie odpowiedniej jego wersji, a także odpowiednie zajęcie się aplikacjami, by ten zewnętrzny panel nie był jedynie ozdobą i miejscem do przeglądania powiadomień czy sprawdzania podglądu zdjęć. Co do przodu, tutaj raczej nie ma niczego ciekawego. Ramki na szkicu wydają się dość grube, jest też okrągły otwór na aparat do selfie – nic szczególnego.

Pełna specyfikacja, a przede wszystkim data premiery Xiaomi Mix Flip wciąż pozostają nieznane. Musimy uzbroić się w cierpliwość i wyczekiwać oficjalnych wieści oraz kolejnych przecieków. Jeśli urządzenie zadebiutuje w najbliższym czasie, z pewnością pojawią się na ten temat informacje.