Kolejna nowość od Xiaomi zbliża się do premiery. Tym razem będzie to tablet

Potwierdzono datę premiery Xiaomi Pad 6S Pro

W ostatnich dniach Xiaomi oficjalnie potwierdziło dwie najważniejsze premiery, jakie czekają nas w tym miesiącu. Seria Xiaomi 14 wejdzie na globalny rynek już 25 lutego, natomiast kilka dni wcześniej swój chiński debiut zaliczy Xiaomi 14 Ultra. Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że będzie on także głównym bohaterem wydarzenia przed targami MWC, bo jeśli wierzyć przeciekom, model Pro nie wyjdzie poza Chiny, a jego miejsce zajmie właśnie ultraflagowiec. Przecieki wskazują również na rychły debiut pierwszego składaka z klapką w ofercie producenta, ale do tej informacji radzę podchodzić z dystansem, bo podobne wieści otrzymujemy już od dłuższego czasu.

Czytaj też: Xiaomi Mix Flip będzie naprawdę topowym modelem. Samsung ma się czego obawiać?

Pewna natomiast jest chińska premiera kolejnego tabletu – Xiaomi Pad 6S Pro. Firma potwierdziła właśnie, że urządzenie zostanie zaprezentowane 22 lutego, a więc razem z Xiaomi 14 Ultra. Dodatkowo opublikowano kilka plakatów, które dostarczają nam najważniejszych informacji dotyczących specyfikacji tego modelu.

Wiadomo już, że Pad 6S Pro zostanie wyposażony w 12,4-calowy panel LCD o rozdzielczości 3K, proporcjach 3:2, częstotliwości odświeżania 144 Hz i maksymalnej jasności 900 nitów. Jak możemy zauważyć na grafikach – ukazujących niestety tylko przód urządzenia – mamy tutaj dość cienkie ramki i możliwość podłączenia takich akcesoriów, jak rysik czy magnetyczna klawiatura. Nie mamy co prawda pewności co do wyglądu plecków, jednak można się spodziewać, że producent nie zaingeruje za bardzo w projekt, pozostając przy tym, co znamy z serii Pad 6. Oznacza to kwadratową wyspę aparatów, umieszczoną w lewym górnym rogu. Obudowa z płaskimi ramkami powinna być wykonana z metalu.

Sercem Xiaomi Pad 6S Pro będzie układ Snapdragon 8 Gen 2, wspierany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM i 1 TB pamięci wbudowanej. Co prawda pojemność akumulatora nie została potwierdzona, ale firma ujawniła, że tablet będzie ładowany z mocą 120 W. Na pokładzie znajdzie się też obsługa łączności Wi-Fi 7 oraz HyperOS, czyli autorski system operacyjny Xiaomi, oparty na Androidzie, który zapewni bezproblemową łączność z innymi urządzeniami producenta.

Czytaj też: Szykujcie portfele. Już wiemy, ile będzie kosztował Xiaomi 14 Ultra

Co do aparatów, tutaj nie mamy konkretów, jednak można się spodziewać, że Xiaomi sięgnie po tę samą konfigurację, którą znamy z Pad 6 Pro czy Pro Max – 50 Mpix + 2 Mpix z tyłu oraz 10-megapikselowa kamerka z przodu. Co ciekawe, do tej pory urządzenie pojawiło się w kilku bazach certyfikacyjnych na całym świecie, a to jasno wskazuje na jego globalną premierę. Ta być może odbędzie się właśnie 25 lutego, kiedy Xiaomi wprowadzi na międzynarodowy rynek inne swoje nowości.