Samsung Galaxy Ring do pary z Galaxy z Fold6. A może Galaxy Z Flip6?

Jeszcze pół roku i Samsung Galaxy Ring trafi na palce pierwszych użytkowników

Pierwsze informacje na temat pierścienia Samsung Galaxy Ring mówiły, że urządzenia zadebiutuje dopiero w 2025 roku. Koreańczycy podgrzali atmosferę podczas premiery serii Galaxy S24, podczas której w zasadzie zgodnie z przewidywaniami, na ekranie na chwilę pojawiło się nowe urządzenie ubieralne. Było jasne, że premiera odbędzie się szybciej, niż później.

Jak informuje koreański Etnews, a kto ma wiedzieć więcej o planach Koreańczyków jak nie Koreańczycy, Galaxy Ring zadebiutuje w II połowie sierpnia i zobaczymy go na scenie razem z nowymi składanymi smartfonami – Galaxy Z Fold6 oraz Galaxy Z Flip6.

Galaxy Ring ma oferować funkcję pomiary przepływu krwi, EKG, monitorowanie snu, zdalne sterowanie innymi urządzeniami oraz dokonywanie płatności zbliżeniowych. Dostępnych ma być osiem wariantów, różniących się od siebie kolorem i delikatnie wyglądem (błyszczące i matowe).

Obecnie Samsung Galaxy Ring ma znajdować się w fazie prototypu, a jego masowa produkcja jest planowana na II kwartał 2024 roku.

Apple szykuje odpowiedź na Galaxy Ring?

W ostatnim czasie Apple rejestruje kolejne patenty związane z inteligentnymi pierścieniami. Kto wie, być może już tej jesieni zobaczymy wielkie starcie gigantów i to byłoby bardzo ciekawe wydarzenie. W końcu dwaj najwięksi producenci elektroniki mieliby na rynku, w tym samym czasie, urządzenie tego samego typu i w obu przypadkach będzie to ich pierwsza generacja. Coś czuję, że taka okazja mogłaby się długo nie powtórzyć.

Oura Ring

Oczywiście nie będą to pierwsze inteligentne pierścienie na rynku, bo nie zapominajmy, że pionierem jest tutaj Oura Ring, obecny w sprzedaży od 2016 roku, który obecnie ma swoją trzecią generację.

Jak prognozuje Business Research Insight, do 2031 roku wartość rynku inteligentnych pierścieni będzie wynosić 197 mln dolarów. W 2022 roku tyło to 20 mln dolarów. Daje to roczny wzrost na poziomie 28,9%.