Masz Galaxy S24? Samsung przygotował dla Ciebie kilka ulepszeń

Jakie nowości dla Galaxy S24 przygotował Samsung w najnowszej aktualizacji?

Chociaż podczas premiery serii Galaxy S24 skupiliśmy się głównie na funkcjach Galaxy AI, czyli tych związanych ze sztuczną inteligencją, to nie można zapominać, że Samsung dużą wagę położył również na możliwości fotograficzne. Pomimo znacznych ulepszeń, nie obyło się jednak bez pewnych problemów, na jakie natknęli się użytkownicy w ostatnim czasie. Ten główny nie dotyczy co prawda aparatu, a ekranu, który okazał się bardzo kłopotliwym elementem nowych flagowców.

Teraz południowokoreański gigant udostępnił dużą aktualizację i potwierdzono już, że przynosi ona długo wyczekiwaną poprawkę błędu związanego z wyświetlaczami w serii Galaxy S24. Samsung postanowił dodać suwak „Ostrość” w zaawansowanych ustawieniach ekranu. Pozwoli to dostosowywać panel Super AMOLED zgodnie ze swoimi upodobaniami. Ciekawe czy taki dodatek faktycznie położy kres narzekaniom użytkowników flagowych smartfonów producenta, czy może konieczne będą kolejne zmiany.

Tymczasem zerknijmy, co jeszcze przynosi najnowsza aktualizacja. Pozostałe ulepszenia skupione zostały wokół aparatów. Oto, co Samsung przygotował dla właścicieli Galaxy S24:

Poprawiono jakość obrazu poprzez dostosowanie jasności podczas fotografowania pod światło w trybie dużej liczby pikseli.

Poprawiono przejrzystość tekstu przy dużym powiększeniu (tylko Galaxy S24 Ultra).

Poprawiono przejrzystość i jakość obrazu podczas nagrywania wideo tylnymi aparatami (tylko Galaxy S24 Ultra).

W podglądzie trybu fotograficznego zwiększono jasność ciemnych obszarów w pomieszczeniach zamkniętych i płynnie poprawiono ostrość ludzi (tylko Galaxy S24 Ultra).

Poprawiono ekspresję poprzez dodatkowe zastosowanie danych kolorów w trybie jedzenia.

Poprawiono kolory poprzez regulację nasycenia i balansu bieli w trybie nocnym.

Poprawiono jakość obrazu podczas powiększania zdjęć w aplikacji Expert RAW.

Poprawiono ekspresję szybko poruszających się obiektów w warunkach tylnego oświetlenia w trybie zdjęć wykonywanych aparatami z tyłu (tylko Galaxy S24 Ultra).

W trybie fotograficznym poprawiono ekspozycję i kolorystykę obiektów takich, jak ludzie, kwiaty itp. (tylko Galaxy S24 Ultra).

Aktualizacja trafiła już do użytkowników Galaxy S24 w Korei Południowej, więc to tylko kwestia czasu, aż dotrze ona do pozostałych regionów.