Sony szykuje PlayStation 5 Pro specjalnie na premierę GTA VI?

PlayStation 5 okazało się strzałem w dziesiątkę – od momentu premiery sprzedało się ponad 50 mln egzemplarzy na całym świecie. Nic zatem dziwnego, że każda informacja o nowej edycji konsoli jest wyczekiwana przez rzesze graczy na całym świecie. Samo Sony skąpi jakichkolwiek wieści na ten temat, jednak sporo wskazuje na to, że wersja Pro pojawi się jeszcze w tym roku.

PlayStation 5 Pro i GTA VI – połączenie idealne?

W 2025 roku ma ukazać się Grand Theft Auto VI, czyli kolejna odsłona serii cieszącej się nieustannym zainteresowaniem graczy. Sony ma zamiar to wykorzystać i przygotuje konsolę PlayStation 5 Pro w taki sposób, że nikt nie będzie mieć problemów z uruchomieniem na niej tej produkcji w najlepszych ustawieniach. Co prawda samo Rockstar Games jeszcze nie podało wymagań sprzętowych, ale nie wiemy oczywiście, czy Sony nie zasięgnęło wiedzy u producenta. Na to, że specyfikacja będzie lepsza niż w normalnym PS5, wskazuje także “Pro” w nazwie. Osobiście obstawiałbym nowszy procesor, być może zdublowanie ilości RAM z 16 do 32 GB, a z pewnością dodany zostanie bardziej pojemny dysk twardy.

Tu ciekawostka – w ubiegłym tygodniu Sony zmieniło swoje prognozy sprzedażowe na koniec kwartału. Wcześniej przewidywano sprzedaż 25 mln konsol PlayStation 5, obecnie jest to 21 mln. Czy to zaskakuje? W sumie nie – im dalej od daty premiery urządzenia, tym jego sprzedaż spada, ponadto gracze już od dawna mają PS5, a więc zakup kolejnego nie jest im do szczęścia potrzebny.

Czytaj też: PlayStation 5 jako tablet. Nie da się? Potrzymaj mi piwo…

Jak przewiduje dla serwisu CNBC analityk Serkan Toto z Kantan Games, PlayStation 5 Pro powinno pojawić się w drugiej połowie 2024 roku, prawdopodobnie jesienią. Dzięki temu gdy nastąpi premiera GTA VI, konsolowi gracze będą na nią gotowi. Oczywiście Microsoft z Xboxem również nie śpi i zapewne także będzie mieć na uwadze, że pojawi się produkcja, którą zainteresowanie wyrażają miliony graczy. GTA to spory tort, a każdy chce dostać z niego jak największy kawałek.