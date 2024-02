Home Tech Wi-Fi 7 pojawia się w Windows 11. Microsoft trzyma rękę na pulsie

Choć wydawać by się mogło, ze Wi-Fi 7 to standard, który pojawi się dopiero w kolejnych latach, producenci sprzętu szacują, że jeszcze w tym roku będzie go obsługiwać ponad 233 mln urządzeń. A Microsoft chce, aby użytkownicy systemu Windows 11 nie czuli się gorzej, dlatego wprowadza w nim wsparcie dla tej łączności bezprzewodowej.