Windows 11 24H2 nie dla wszystkich. Starsze pecety nie będą w stanie go obsłużyć

Co rozumiemy przez “starsze modele komputerów”? Ponieważ mają one różne podzespoły, rozsądnie będzie przyjąć, że wszystkie mające procesory starsze niż dwie generacje. To właśnie one decydują o tym, czy peceta możemy określić jako “nowy” czy “starszy”. A aktualizacja wniesie zmiany powiązane z instrukcjami dla procesorów.

Windows 11 – będzie ciężko?

Gdy Windows 11 debiutował na rynku, dla wielu maszyn nie do przeskoczenia było TPM 2.0. Oczywiście internauci szybko znaleźli sposób na to, aby przeskoczyć tę przeszkodę i system mógł działać nawet na teoretycznie niewspieranych maszynach. Jednak nowej zmiany raczej ominąć się nie da. Odkrył ją użytkownik platformy X Bob Pony, który pogrzebał w kernelu i wykrył, że już w buildzie 26052 pojawia się obligatoryjna instrukcja POPCNT. Jest ona wymagana przez wiele plików systemowych nowej kompilacji – w tym niezbędnych do jego uruchomienia.

Problem jednak w tym, że starsze procesory nie mają wsparcia dla tej instrukcji. Na szczęście dotyczy to procesorów sprzed 8-10 lat, a takich już mało spotkamy. Co ciekawe, instrukcja ta nie jest nowa. Pojawiła się w roku 2008 w architekturze Nehalem, a potem trafiła do rodziny Sandy Bridge (2011). Jednak brak wsparcia oznacza, że być może nie da się nawet zainstalować Windows 11 24H2 na starszych maszynach.

fot.: Bob Pony/X

Jeśli masz komputer kupiony góra do pięciu lat wstecz, wsparcie dla POPCNT nie musi zaprzątać Ci głowy. Aczkolwiek w przypadku osób i firm korzystających ze starszych komputerów, będzie to problem. I być może sygnał do tego, że czas odświeżyć posiadane maszyny.