Wystrzelili pocisk i zaskoczyli cały świat. Wojsko Indii dokonało ręcz niemożliwego

Pocisk BrahMos początkowo latał na dystanse 290 km, a teraz może trafiać w cele oddalone o nawet 900 km

Zgodnie z oczekiwaniem indyjsko-rosyjska wojskowa współpraca trwa w najlepsze i pociski BrahMos są tego najlepszym przykładem. Są one “specjalną wersją” rosyjskich P-800 Oniks, która została przygotowana specjalnie z myślą o produkcji w Indiach. BrahMos o 70-cm średnicy jest zaawansowanym pociskiem manewrującym, który może pochwalić się rozwijaniem naddźwiękowych prędkości. W wersji przeznaczonej na okręty posiada 200-kilogramowe głowice wybuchowe, zasięg mierzony w setkach kilometrów oraz maksymalny pułap rzędu 15 kilometrów. W praktyce może atakować zarówno cele lądowe, jak i nawodne przy locie na wysokości ledwie 5 metrów nad poziomem wody, co razem z prędkością rzędu Mach 3,5 utrudnia jego wykrycie i przechwycenie przez systemy przeciwrakietowe.

Aktualnie najświeższą wieścią na temat tego pocisku jest oficjalne ogłoszenie od rozwijającej go firmy BrahMos Aerospace, która najwyraźniej potroiła jego zasięg z 290 km do około 900 km na przestrzeni kilku lat. Marynarka Wojenna Indii ogłosiła 24 stycznia, że z sukcesem trafiła cel lądowy przy użyciu pocisku manewrującego ponaddźwiękowego BrahMos. Zdjęcia z testu opublikowane przez marynarkę wojenną ujawniły, że test został przeprowadzony z niszczyciela typu Rajput, a więc okręt INS Ranvir lub INS Ranvijay.

#IndianNavy & M/s BAPL carried out successful engagement of land target at enhanced range with advanced supersonic cruise missile. This endeavour revalidates #AatmaNirbharta for extended range precision strike capability from combat & misson ready ships.#AatmaNirbharBharat… pic.twitter.com/nfG9tlC2L4 — SpokespersonNavy (@indiannavy) January 24, 2024

Test z 24 stycznia udowodnił “zdolność do precyzyjnego uderzenia na rozszerzonym zasięgu z gotowych do walki i misji okrętów”. Wspomniany zasięg rzędu około 900 km sugeruje przede wszystkim wydana informacja o strefie zakazu lotów, która rozciągała się właśnie na dystans około 900 km. Wcześniej, bo lipcu 2021 roku, wydano podobne ostrzeżenie, które wspominało o dystansie 760 km, a pół roku później już o 780 km, kiedy to doszło do kolejnego pomyślnego testu BrahMos.

#AreaWarning #India issues notifications for no fly zone over the Bay Of Bengal & Arabian Sea indicative of likely missile tests



Dates | 22-23, 24-25 January 2024 pic.twitter.com/GuFbtTWCmq — Damien Symon (@detresfa_) January 19, 2024

Potrojenie zasięgu od 2016 roku jest o tyle ważne, że technologię stojącą za zwiększeniem zasięgu można najpewniej zastosować do wszystkich wariantów pocisku, a w tym do wariantu powietrznego. Starsze pociski ograniczone do zasięgu 290 km mogą również zostać zmodernizowane do zwiększonego zasięgu, chociaż nie jest jasne, czy mogą osiągnąć pełny zasięg rzędu 900 km.

Jednocześnie mimo swoich korzeni, rozwój BrahMos w Indiach ciągle zmierza w kierunku uniezależnienia się od dostawców z zewnątrz i wykorzystywania do produkcji pocisków wyłącznie rodzimych podzespołów. Wcześniejsze plany obejmowały 75-procentowe bazowanie na rodzimym sprzęcie produkcji BrahMos do 2023 roku, co dotyczyło m.in. opracowania paliwa do płynnego napędu strumieniowego przez laboratorium DRDO. Największym problemem będzie jednak i tak opracowanie ciągle sprowadzanego z Rosji silnika typu ramjet, choć i o to mają zadbać Indie w swojej wielkiej podróży ku całkowitej niezależności.