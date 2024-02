Xiaomi 14 Ultra zaprezentowany oficjalnie, warto było czekać

Xiaomi 14 Ultra to ewolucyjne rozwinięcie tego, co już było

Jeśli chodzi o wygląd, nie ma tu wielkich zmian w porównaniu z modelem zeszłorocznym, można wręcz powiedzieć, że poprawki są głównie kosmetyczne. Smartfon będzie dostępny w 4 wariantach – czarny i biały z pleckami wykonanymi z ekoskóry, niebieski z wykończeniem tzw. Dragon Crystal oraz wykonana z tytanu Grade 5 wersja Titanium Special Edition.

Sercem Xiaomi 14 Ultra jest procesor Snapdragon 8 Gen 3, współpracujący z 12 lub 16 GB RAM i pamięcią flash o pojemności do 1 TB. Chłodzenie układów zapewnia duża komora parowa.

Ekran nowego smartfonu ma przekątną 6,73″, rozdzielczość 1440 × 3200 pikseli. Panel wykonany jest w technologii LTPO AMOLED, może być odświeżany z częstotliwością do 120 Hz, poza tym ma pełne wsparcie dla HDR10+ i Dolby Vision. Szczytowa jasność wynosi aż 3000 nit. Wyświetlacz zabezpieczony jest szkłem Shield Glass, które jest lekko zakrzywione na wszystkich krawędziach.

Akumulator ma pojemność 5300 mAh i można go ładować z mocą do 90 W przewodowo i 80 W bezprzewodowo. Wersja Titanium Edition poza standardowym zestawem do łączoności (5G, Wi-Fi 7, BT 5.3) otrzymała dwukierunkową łączność satelitarną. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką Xiaomi HyperOS.

Najciekawszy w Xiaomi 14 Ultra jest aparat fotograficzny

Xiaomi 14 Ultra wyposażony został w 4 aparaty fotograficzne. Główny aparat posiada nową matrycę 50 Mpix Sony LYT-900 1″ (Type-1) o szybszym odczycie, współpracującą z obiektywem 23 mm wyposażonym w bezstopniową przysłonę pracującą w zakresie f/1,63 – f/4.

Aparat ultraszerokokątny posiada matrycę 50 Mpix Sony IMX858 o wielkości 1/2.5″, współpracującą z obiektywem o ogniskowej ~12 mm i jasności f/1.8 – tu najprawdopodobniej w aparacie nie nastąpiły żadne istotne zmiany w porównaniu z Xiaomi 13 Ultra.

Matryca IMX858 została użyta także w obu aparatach z teleobiektywami. Do dyspozycji są tu dwie ogniskowe – 75 mm z obiektywem o klasycznej konstrukcji i jasności f/1.8 oraz 120 mm z obiektywem o konstrukcji peryskopowej i jasności f/2.5. Zmiany w konstrukcji obiektywów wpłynęły na zmniejszenie minimalnej odległości ogniskowania, która dla 75 mm wynosi 10 cm, a dla 120 mm odpowiednio 30 cm.

Aparaty fotograficzne w Xiaomi 14 Ultra oferują format UltraRAW, działający na tej samej zasadzie co Apple ProRAW i ExpertRAW z Samsunga. Aby podkreślić fotograficzny potencjał smartfonu, Xiaomi zaoferuje odświeżony zestaw fotograficzny, zawierający specjalną obudowę i podłączany z pomocą bluetooth i wyposażony we własną baterię 1500 mAh uchwyt. Z ich pomocą można zmienić smartfon w wygodny w użyciu, sterowany przyciskami aparat kompaktowy.

Patrząc na fotograficzną stronę nowego Xiaomi 14 Ultra, nie mam wątpliwości, że będzie to jeden z najlepszych aparatów, jaki zobaczymy w tym roku, o ile oprogramowanie dorówna jakością sprzętowi. Apple powinien zacząć się bać, a Samsung jeszcze bardziej, szczególnie że tegoroczna odsłona Galaxy S24 Ultra nie zrobiła pod tym względem szczególnego wrażenia. Xiaomi 14 Ultra dzięki AI w oprogramowaniu aparatu ma zaoferować niespotykaną do tej pory skuteczność zoomu, czyli Samsung może stracić jeden z największych argumentów przemawiających za swoim sprzętem. Aby ocenić, czy tak będzie naprawdę, musimy poczekać jednak do momentu publikacji pierwszych testów najnowszego Xiaomi.