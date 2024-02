Xiaomi Smart Band 8 Pro zmierza do Europy. Cena zaskakuje

Xiaomi przypomina sobie o swojej opasce Smart Band 8 Pro i w końcu wprowadzi ją do Europy?

Ulepszona opaska sportowa Xiaomi Smart Band 8 Pro zadebiutowała jeszcze w sierpniu ubiegłego roku i od tamtej pory na temat jej globalnej dostępności panowała cisza. W sumie zdążyliśmy już zwątpić, że takowa w ogóle nastąpi. Tymczasem wygląda na to, że producent nie zapomniał o tej opasce i wkrótce wprowadzi ją do Europy, a więc również do Polski. Pytanie tylko, w jakiej cenie? Smart Band 7 Pro debiutował u nas w cenie 499 złotych, a więc o ponad 200 złotych więcej niż model podstawowy. Następca ma natomiast kosztować na naszym kontynencie 89 euro (wedłgu Applaus), czyli w przeliczeniu około 400 złotych. Spodziewam się więc, że oficjalna cena w Polsce będzie oscylować w okolicy 449 złotych.

Co dostaniemy w takiej cenie? Całkiem sporo. Xiaomi Smart Band 8 Pro cechuje się 1,74-calowym ekranem AMOLED, o rozdzielczości 336 × 480 px z odświeżaniem 60 Hz i jasnością szczytową sięgającą 600 nitów – nawet w pełnym słońcu nie powinniśmy mieć problemów z odczytywaniem informacji na wyświetlaczu. Mamy tutaj prostokątną konstrukcję otoczoną obudową gwarantującą wodoodporność do 5 ATM, ekran chroni natomiast szkło Corning Gorilla Glass.

Z racji, że jest to model Pro, na pokładzie nie zabrakło takich udogodnień, jak GPF i moduł NFC do obsługi płatności zbliżeniowych oraz stabilniejszej łączności Bluetooth 5.3. Do tego użytkownicy mogą korzystać z aż 150 trybów sportowych oraz typowych funkcji monitorowania zdrowia, takich jak monitorowanie natlenienia krwi, tętna, śledzenie snu czy stresu. Chociaż Xiaomi Smart Band 8 Pro wygląda bardziej jak smartwatch, to wciąż bardziej opaska sportowa, dlatego nie spodziewajmy się tutaj wielu zaawansowanych funkcjonalności znanych nam z zegarków.

Mimo tego jest to oczywiście model bardziej zaawansowany niż ten podstawowy, co widać nie tylko w przypadku większego i jaśniejszego ekranu, ale też baterii. Opaska może pochwalić się znacznie dłuższą żywotnością akumulatora, który pozwala nawet na 14 dni pracy na jednym ładowaniu (o dwa dni więcej niż poprzednik – 289 mAh vs 190 mAh). Jeśli jednak będziemy chcieli korzystać z funkcji Always on Display, ten czas skraca się do 6 dni.

Wciąż nie wiemy, kiedy Xiaomi Smart Band 8 Pro wkroczy na globalny rynek, ale spodziewam się, że stanie się to już niedługo. Xiaomi szykuje się do wielkiej premiery podczas targów MWC w Barcelonie, przypadających na koniec lutego. Wedle doniesień, zadebiutuje wówczas seria Xiaomi 14 oraz tablety Xiaomi Pad 7, byłby to więc idealny moment na prezentację nowej opaski.