Kupiłeś już OnePlus 12R? Łap pierwszą aktualizację

OnePlus 12R dostaje pierwszą aktualizację Oxygen OS

Seria OnePlus R jest uwielbiana przez użytkowników w Indiach, bo stanowi przystępniejszą cenowo alternatywę dla flagowych modeli. Producent zdecydował się w końcu rozszerzyć jej dostępność na Amerykę Północną oraz Europę, dzięki czemu pod koniec stycznia do polskich sklepów zawitał nie tylko flagowy OnePlus 12, ale też OnePlus 12R. To model z wyższej średniej półki, idealna alternatywa dla tych, którzy nie chcą wydawać aż tyle na smartfona, a jednocześnie wolą nie iść na duże kompromisy w kwestii specyfikacji.

Napędza go Snapdragon 8 Gen 2 wspierany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM LPDDR5X i 256 GB pamięci UFS 4.0. Za zasilanie odpowiada z kolei solidny akumulator o pojemności aż 5500 mAh z obsługą przewodowego ładowania z mocą 100 W. Mamy tu do dyspozycji 6,78-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2780 x 1264 i 450 ppi. Obsługuje on Dolby Vision i HDR 10+ oraz wyświetla aż miliard kolorów. OnePlus 12R został wyposażony również w 50-megapikselowy obiektyw z matrycą Sony IMX890, obok którego umieszczono 8-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym oraz 2-megapikselową jednostkę makro. Uzupełnieniem zestawu jest 16-megapikselowa kamerka do selfie z przodu.

No właśnie, a skoro jesteśmy już przy aparatach, to najnowsza aktualizacja przynosi poprawę jakości fotografii wykonywanych w pomieszczeniach oraz zwiększenie wydajności i stabilności aparatu, co przełoży się na lepsze wrażenia podczas fotografowania. Niektórzy użytkownicy skarżyli się na kilka mniejszych błędów podczas korzystania z aparatów, więc to dobra wiadomość, że OnePlus zadziałał z aktualizacją tak szybko.

Wyeliminowano również błędy związane ze stabilnością połączeń Bluetooth, rozszerzając przy okazji kompatybilność. Mniej więcej takie same ulepszenia dostaniemy w kontekście sieci, bo i tutaj były pewne narzekania. W zakresie pracy systemu OnePlus poprawił jego stabilność oraz wydajność, a także zoptymalizował zużycie energii, by dać użytkownikom możliwość dłuższego korzystania ze smartfona na jednym ładowaniu. Takie zmiany zawsze są na plus.

Jest to pierwsza aktualizacja oprogramowania, jaka trafiła na pokład OnePlus 12R. W pierwszej kolejności producent udostępnił ją w Indiach – Oxygen OS v14.0.0.307 (EX01) – gdzie łatka waży 400 MB. Z racji rozszerzenia dostępności modelu, w najbliższym czasie powiadomienie o aktualizacji powinno pojawić się również w innych regionach. To raczej kwestia dni. Przy okazji przypominam, że jeszcze do 15 lutego możecie załapać się na promocję na start, dzięki której kupując ten model u wybranych partnerów, możecie liczyć na 400 złotych zwrotu.