Litwini dokonali przełomu. Żywotność paneli słonecznych nie będzie już tak fatalna

Niejeden posiadacz paneli słonecznych zapewne poczuł się oszukany, kiedy okazało się, że generacja ogniw fotowoltaicznych, jakie posiada, wcale nie jest tak trwała i stabilna w dłuższej perspektywie czasowej, jak zachwalał to producent. Ograniczona żywotność paneli słonecznych jest jednym z problemów współczesnej fotowoltaiki.

SoliTek – litewski producent fotowoltaiki – przeprowadził szczegółowe badania na materiałach enkapsulacyjnych wykorzystywanych do budowy paneli słonecznych. Porównano tutaj działania dwóch różnych związków używanych w branży: EVA – kopolimeru etylenu i octanu winylu oraz POE – termoplastu będącego elastomerem poliolefinowym. O wynikach doświadczeń możemy dowiedzieć się z informacji prasowej.

Żywotność paneli słonecznych może wynosić nawet 50 lat. Chodzi o jeden związek

Producent donosi, że obecnie istnieje wyraźna nierówność w stosowaniu EVA i POE. Koncerny preferują ten pierwszy związek do konstrukcji paneli słonecznych. Jest to widoczne przede wszystkim w szacunkach zapotrzebowania na te materiały w 2024 roku. Kopolimerów etylenu i octanu winylu będzie potrzeba na rynku aż 1,5 miliona ton metrycznych, a elastomeru poliolefinowego „jedynie” nieco ponad pół milion ton metrycznych.

Związek EVA przed i po cyklu testów trwającym 2500 godzin / źródło: SoliTek, materiały prasowe

Testy wykonane przez SoliTek wskazują jednak, że powinno dość do odwrócenia tendencji. Żywotność paneli słonecznych jest zdecydowanie większa w przypadku stosowania POE. Eksperymenty polegały na wystawaniu obydwu materiałów na działanie wilgotnego powietrza w temperaturze 85 st. C i przy wilgotności względnej 85 proc. przez 1000 godzin. Litewski producent postanowił wyjść poza ramy wymagane przez agencję IEC i „hartował” związki w cyklu trwającym 3500 godzin.

Związek POE przed i po cyklu testów trwającym 3500 godzin / źródło: SoliTek, materiały prasowe

W badaniach wykorzystano panele słoneczne typu szkło-szkło. Moduły z warstwą enkapsulacyjną EVA po 2500 godzinach (odpowiedniku 25 lat) wykazały stopień degradacji na poziomie 7,9 proc. W przypadku modułów z POE aż po 3500 godzinach (odpowiedniku 35 lat) ten sam wskaźnik wyniósł jedynie 3,5 proc. Bez cienia wątpliwości możemy uznać, że materiał stosowany dzisiaj przez mniejszość producentów jest o wiele lepszy pod kątem utrzymania dłuższej żywotności.

SoliTek przy okazji uwrażliwia, że żywotność na poziomie 35 lat nie jest twarda daną, a wartością orientacyjną. Testy były prowadzone w warunkach ekstremalnych, a nie codziennych, kiedy mamy o wiele niższe temperatury, wilgotność, śnieg zimą itd. Wobec tego prawdopodobnie panele słoneczne mogłyby działać znacznie dłużej niż przez wspomniane trzy i pół dekady. Litewski producent nieśmiało dodaje, że panele słoneczne z POE mogłyby działać nawet pół wieku! Jest to olbrzymi kontrast w porównaniu do tego, co słyszymy i widzimy dzisiaj.