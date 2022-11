Żywotność paneli słonecznych to wcale nie 30 lat. Nowe badania wykazały zupełnie co innego

Naukowcy z Sandia National Laboratories przebadali badania na żywotnością paneli fotowoltaicznych i stopnia ich degradacji po określonym czasie. Wyniki ich prac możemy przeczytać na łamach czasopisma Progress of Photovoltaics.

Badania polegały na sprawdzeniu aż 834 modułów fotowoltaicznych różnego rodzaju. Były to ogniwa mono- i polikrystaliczne, jedno- jak i dwustronne, a wszystkie pochodzi od siedmiu znanych producentów: Jinko Solar, Trina Solar, Canadian Solar, Hanwha QCells, LG, Panasonic i Mission Solar.

Co ważne, ogniwa działały w trzech różnych strefach klimatycznych na terenie Stanów Zjednoczonych (Nowy Meksyk, Kolorado i Floryda). Prace nad żywotnością i stopniem degradacji modułów trwały aż 5 lat.

Badacze sprawdzili, jaka jest żywotność paneli słonecznych.

Jaka jest żywotność paneli słonecznych?

Okazuje się, że stopnie degradacji ogniw słonecznych są bardzo nieliniowe w czasie. To znaczy, że moduły tracą na wydajności w sposób skokowy, a nie jednostajny. W przypadku niektórych producentów wahania spadków są sezonowe.

Ciekawym jest to, że nowsze generacji paneli słonecznych posiadały podobny stopień degradacji jak starsze modele. Średni spadek wydajności wyniósł 0,62 proc. w skali roku, a mediana tego współczynnika natomiast 0,58 proc. Przebadano 23 systemy fotowoltaiczne. 6 z nich posiadają współczynnik degradacji wyższy niż podane zostało to przez producenta, a więc stracą na żywotności przed upływem 30 lat. Dobrą wiadomością natomiast jest to, że aż 13 systemów wykazało potencjał do efektywnej pracy przez ponad trzy dekady.

Naukowcy ponadto wskazali, że osiągnięcie przez kolejne generacje modułów fotowoltaicznych współczynnika degradacji na poziomie 0,55 proc. i 0,4 proc. mogłoby wydłużyć żywotność paneli do odpowiednio 35 i 50 lat. Gdyby tak się faktycznie stało, wówczas niwelujemy problem utylizacji paneli słonecznych – a przynajmniej odwlekamy go w czasie i redukujemy produkcję nowych modułów, nie dopuszczając do nadmiernego zaśmiecenia środowiska.