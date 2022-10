Rośnie konkurencja dla fotowoltaiki! Czym są panele wiatrowe, których sprzedaż ruszy w Polsce lada chwila?

Panele wiatrowe są niczym innym jak pionową turbiną napędzaną siłą wiatru. Tego typu konstrukcje powstawały już na świecie, ale wynalazek polskiej firmy w czym innym jest tak wyjątkowy. O szczegółach paneli dowiadujemy się z informacji prasowej na serwisie agencji Newseria.

Zdaniem Tomasza Gruszki z firmy Panel Wiatrowy, która opracowała urządzenie, wynalazek wyróżnia się tym, że jest przeznaczony do wykorzystania grupowego. Poszczególne turbiny mogą być zamontowane obok siebie i stanowić ogrodzenie dla posesji, czy to na terenie miejskim, czy niezurbanizowanym:

Stworzyliśmy system, który ma bardzo wysoką sprawność właśnie dzięki temu, że te turbiny pracują blisko siebie, zespołowo. Tu jest właśnie ta różnica między wcześniejszymi konstrukcjami turbin wiatrowych typu panelowego.

Praktyczne zastosowanie paneli wiatrowych jako płot przy domu, na parkingach, na bocznych przęsłach mostów czy wzdłuż autostrad ma zachęcać do ich komercyjnego wykorzystania. Jak się dowiadujemy od przedstawicieli start-upu, w pierwszym półroczu 2023 roku ma ruszyć sprzedaż paneli do małoskalowego użytku. Póki co Panel Wiatrowy posiada zlecenia tylko dla dużych firm, ale istnieje szansa, że innowacyjne urządzenie zyska na popularności nad Wisłą i niebawem będziemy dostrzegać w krajobrazie poza instalacjami fotowoltaicznymi także panele wiatrowe.

Panele wiatrowe – jak działają?

Urządzenie przygotowane jest do generowania 1 kW energii z 10 metrowego ogrodzenia. Twórcy przekonują, że po 7 latach inwestycja już nam się zwróci, a żywotność systemu jest oszacowana na 50 lat.

Panele wiatrowe mogą działać niemal w każdych warunkach oprócz sejsmicznych (te zresztą na terenie Polski nie występują). Są one odporne na bardzo silne wiatry huraganowe.

Ponadto materiały, z jakich są zbudowane panele, nie są drogie:

W prądnicach, które są zastosowane w panelu wiatrowym, nie ma drogich i bardzo trudno dostępnych pierwiastków, takich jak neodymy. Korzystamy z totalnie innych prądnic bazujących na powszechnie dostępnych pierwiastkach zarówno w Europie, jak i na całym świecie, więc to znacząco obniża koszty. Clou całego projektu jest takie, żeby sam produkt był opłacalny dla klienta, mniej więcej tak, jak jest fotowoltaika.

Kolejne miesiące uwidocznią, czy panele wiatrowe się przyjmą w Polsce. Sądząc, że ciągle poszukiwane są nowe źródła energii, również w ujęciu prosumenckim, istnieje spora szansa, że krajobraz wielu miast i wsi wzbogaci się o charakterystyczne „wiatrowe ogrodzenia”.