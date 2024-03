3mk zdobywa kolejne rynki i błyszczy nowościami na kluczowych targach technologicznych

Już od dłuższego czasu widać, że marka 3mk Protection nie chce być wyłącznie kojarzona z foliami i szkłem hartowanym na ekrany smartfonów i pokrowcami. Przedsmak tego, nad czym pracuje producent mogliśmy zobaczyć już podczas ubiegłorocznych targów IFA 2023 w Berlinie, a niedawne MWC 2024 i przywiezione do Barcelony nowości tylko to potwierdzają. Firma nie musi już nic nikomu udowadniać i odważnie zdobywa kolejne zagraniczne rynki, a także coraz większą rzeszę klientów. Odwiedzając stoisko firmy na tak istotnych targach technologicznych miałem wrażenie, że oferta 3mk to już nie tylko ochrona ekranu oraz eleganckie i funkcjonalne etui, ale również coraz szersza paleta uniwersalnych akcesoriów.

Zacznijmy jednak od tego co jest esencją marki 3mk Protection, a zatem folii ochronnych i hartowanych szkieł – do Barcelony zawędrowała bowiem gorąca nowość w postaci hybrydowego szkła FlexibleGlass Pro™. W produkcie zastosowano zaawansowane powłoki ceramiczne i technologię laserową, dzięki której powstało wzmocnione nietłukące się szkło hybrydowe o grubości zaledwie 0,3 mm i bardzo wysokiej odporności na zarysowania (8H). FlexibleGlass Pro™ chroni ekran podczas upadku z wysokości nawet 4 metrów, jest odporne na wysokie temperatury i proste w montażu. W zestawie otrzymujemy niezbędne akcesoria (naklejki pozycjonujące Fit-In, listki Dust-Fix do usuwania pozostałego brudu i kurzu, szmatki czyszczące oraz specjalną raszelkę (przyrząd do dociśnięcia szkła i usunięcia bąbelków powietrza).

Dla posiadaczy najnowszego iPhone’a 15 3mk przyszykowało produkt w postaci etui z tkaniny HARDY® MagFabric Case™. Dostępny w pięciu pastelowych odcieniach produkt o grubości 2,7 mm jest kompatybilny z technologią MagSafe i poza aspektem wizualnym dobrze chroni całą konstrukcję, co potwierdzają rygorystyczne testy upadku (Military Grade – Logistic Transit Drop Test). 3mk zwraca również uwagę na ekologię, bo etui wykonano w 68% z materiałów z recyklingu, takich jak poliester, chinlon i drut karbidowy. Kolekcję nowości w kategorii etui uzupełnia HARDY® Silky Leather MagCase™, elegancki pokrowiec wykonany ze skóry ekologicznej (poliuretanu).

3mk to już nie tylko ochrona obudowy telefonu i ekranu

Dla tych z was, którzy obserwują poczynania 3mk Protection nie będzie pewnie zaskoczeniem coraz większa paleta akcesoriów przydatnych w codziennym korzystaniu z elektroniki. Np. taki powerbank HARDY® MagSynergy Ni+™ o pojemności 10 000 mAh charakteryzuje się większą zawartością niklu w ogniwach, przez co oferuje dłuższą żywotność i efektywność energetyczną. Urządzenie zamknięte w aluminiowej obudowie jest kompatybilne z MagSafe oraz obsługuje standard bezprzewodowego ładowania Qi. Pozwala na jednoczesne ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie. Stan baterii kontrolujemy na wbudowanym wyświetlaczu LED, a za sprawą funkcji funkcji Pass-Through da się ładować wspomniane dwa urządzenia oraz sam powerbank. Nieco bardziej kompaktową propozycją będzie za to ładowarka indukcyjna HARDY® Wireless Charger 2 in 1™ o mocy do 15W zgodna z MagSafe i standardem Qi.

A co powiecie na uchwyty do samochodu i na rower, które pozwolą korzystać z przenośnej elektroniki w trakcie jazdy? Single Headrest Holder™ to uchwyt samochodowy na zagłówek, który pasuje do urządzeń z ekranami o przekątnej od 4,7 do 12,9 cala. Z kolei Double Headrest Holder™ pozwala na montaż pomiędzy dwoma zagłówkami i przyda się podczas podróżowania w większym gronie. Dla miłośników dwóch kółek jest za to Steel Bike Holder™, uchwyt z aluminium i stali nierdzewnej odporny na warunki atmosferyczne, dopasowany do telefonów o szerokości od 60 do 90 mm.

Propozycja w sam raz na nadchodzące cieplejsze miesiące roku. Wtedy też może się przydać Silicone Earphones Case™, ochronne silikonowe etui do słuchawek Apple AirPods z zaślepką portu ładowania i możliwością ładowania bezprzewodowego. No to jeszcze dla świętego spokoju tylko uniwersalny kabel Hyper Cable 3in1™ z trzema końcówkami (USB-C, Micro USB, Lightning) gotowy do szybkiego ładowania z mocą do 12W i można już śmiało ruszać w plener.

Reasumując, obecna oferta 3mk i to co zobaczyłem na własne oczy w Barcelonie na stoisku firmy daje jednoznacznie do zrozumienia, że marka coraz odważniej wychodzi ze swojej niszy i daje się poznać szerszemu kręgowi odbiorców.