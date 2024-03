Acer ogłasza promocję, z której naprawdę warto skorzystać

Do 6 kwietnia potrwa promocja, w trakcie której kupując sprzęt gamingowy możesz dodatkowo zyskać. To doskonała okazja do tego, żeby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Jakie są warunki promocji oraz co tak właściwie czeka na jej uczestników?

Acer Predator lub Nitro + Chromebook

Nitro i Predator to dwie linie produktów marki Acer, które są doskonale znane nie tylko miłośników gamingu. Sprzęty te mają bardzo mocne podzespoły, co umożliwia nie tylko rozgrywkę w najwyższej dostępnej jakości, ale również doskonale nadaje do zadań kreatywnych, jak obróbka materiałów wideo czy grafiki. Teraz, kupując laptopa lub desktopa z linii Predator Orion, Predator Helios, Predator Triton, Predator Nitro lub Acer Nitro możesz uzyskać prezent o wartości 1899 złotych.

Jest nim Acer Chromebook Spin 314. To laptop 2 w 1 z 14-calowym wyświetlaczem dotykowym, pokazującym obraz w rozdzielczości Full HD. Zasila go procesor Intel Celereon N5100 z 8 GB pamięci RAM DDR4. Na dane przewidziano 64 GB miejsca pamięci eMMC. Pojemna bateria pozwala na pracę nawet przez 10 godzin, a w urządzeniu znajdują się moduły łączności Wi-Fi 6 oraz Bluetooth. Całość waży zaledwie 1,55 kg.

Czytaj też: Ten laptop zastąpił mi komputer. Test Acer Predator Helios 18

Jak wziąć udział w promocji? Kup objęty promocją sprzęt gamingowy Predator lub Nitro w dniach 06.03.2024 r. – 06.04.2024 r. oraz zachowaj dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Pełną listę sprzętów biorących udział w promocji znajdziesz na tej stronie. Następnie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakupu wypełnij formularz zgłoszeniowy. Co dalej? Ano pozostaje tylko czekać – w ciągu 21 dni od pozytywnej weryfikacji na wskazany w rejestracji adres otrzymasz Acer Chromebook Spin 314.

I to wszystko. Jeśli zatem planujesz zakup nowego sprzętu gamingowego, masz teraz dodatkowy powód do jego zakupu!