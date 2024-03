Home Tech AMD będzie skalować obraz przy wykorzystaniu SI? Wiele na to wskazuje

Technologia FSR, czyli odpowiedź AMD na DLSS Nvidii, nie wymaga do działania sztucznej inteligencji. Jednakże jej drugie wcielenie – nazywane póki co po prostu FSR2 – może już opierać się na takim właśnie rozwiązaniu. A jeśli producent naprawdę planuje jego wprowadzenie, oznacza to zmiany w kartach graficznych.