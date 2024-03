AMD szykuje podrasowane modele Ryzen 5000XT. A co ciekawe – każdy to AM4

Co różni AM4 od AM5? Jak się nietrudno domyślić, nowszy socket oferuje większe możliwości, jak obsługa pamięci DDR5 w konfiguracji dwukanałowej czy pełne wsparcie dla PCIe 5.0. Gdy pojawia się nowa generacja podzespołów, zazwyczaj producent porzuca dla nich wsparcie. AMD robi inaczej – nie tylko nie zapomina o poprzedniku, ale ma zamiar poszerzyć ilość korzystających z niego procesorów oraz zagwarantować ich wsparcie co najmniej do końca 2025 roku.

Ryzen 5000XT – czy te procesory się sprawdzą?

Niedawno AMD zaprezentowało światu dwa nadchodzące produkty: Ryzen 8000F z wyłączoną, zintegrowaną grafiką, a także serię Ryzen 5000XT. Seria ta nie jest nowością – już wcześniej widzieliśmy modele XT, jak choćby Ryzen 3000 XT. Czym różnią się produkty z “XT” w nazwie od innych? Przede wszystkim większą częstotliwością taktowania zegara, która może wynosić od 100 do 200 MHz więcej niż w podstawowym układzie.

XT pojawiły się wraz z premierą opartej na architekturze Zen2 linii Mattise. Co ciekawe, niektóre pogłoski podają, że będzie ona zastosowana w nadchodzącej konsoli PlayStation 5 Pro. A co z Ryzen 5000XT? No cóż, tutaj podejrzewam pojawią się wersje znanych już chipów ale z wyższym taktowaniem zegara, co wpłynie bardzo pozytywnie na ich wydajność oraz moc obliczeniową.

Serwis VideoCardz przygotował zestawienie już obecnych podzespołów z serii 5000.

Jak możemy zobaczyć, wiele podstawowych model ma już swoje edycje G oraz X, więc XT byłoby naturalnym uzupełnieniem katalogu. Można stawiać też na to, że AMD wybierze APU Vermeer. Jeśli tak się stanie, układy Ryzen 5000XT byłyby ciekawą propozycją w segmencie średniaków, czyli nadających się zarówno dla użytkowników prywatnych, jak również firm.