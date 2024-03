O tym źródle energii mówi się za mało. Znamy je od dawna i jest lepsze niż wodór

Amoniak (wzór chemiczny NH 3 ) jako związek powszechnie występujący oraz relatywnie łatwy w pozyskaniu może być interesującym źródłem energii. Do tej pory stosowano go jedynie jako nośnik wodoru w ogniwach paliwowych, ale okazuje się, że pod pewnymi warunkami może stanowić samodzielne paliwo. Koncepcję silników amoniakowych badali japońscy naukowcy ze Sophia University.

Z artykułu naukowego na łamach czasopisma Energies możemy zapoznać się ze szczegółami działań, które podjęli badacze. Ich uwaga przede wszystkim skupiała się wokół określenia warunków funkcjonowania otworów wlotowych w cylindrze silnika, które pozwoliłyby na przepływ wirowy mieszaniny powietrza i amoniaku. Dlaczego akurat to było takie ważne do sprawdzenia?

Wzór strukturalny amoniaku / źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna

Amoniak jako źródło energii dla pojazdów. Ruszyły badania nad czystymi silnikami

Naukowcy zaznaczają, że do tej pory amoniak nie przykuwał specjalnej uwagi pod kątem paliwowym, ponieważ trudno się go spala i zazwyczaj trzeba zmieszać go z benzyną, aby w ogóle doprowadzić do tego procesu. Mieszanie się powietrza i amoniaku wewnątrz silnika może zapewnić wydajne spalanie.

Podczas eksperymentów zastosowano mikroskopijne cząstki krzemionki (SiO 2 ) o średnicy 4 mikrometrów. Za pomocą kamery CMOS rejestrującej bardzo szybkie obrazy można było zaobserwować, jak poruszają się cząstki w silniku oraz przy jakich warunkach otwarcie wlotu dochodziło do przepływu wirowego.

Z obserwacji wywnioskowano wiele cennych informacji, które tak naprawdę są dopiero kroplą w morzu potrzeb. Silniki na amoniak (zarówno te, gdzie miesza się NH 3 z benzyną, jak i te, gdzie sam amoniak jest spalany) jeszcze długo będą melodią przyszłości, ale dzięki pracy japońskich uczonych wykonany został mały krok naprzód.

Działać należy już teraz, ponieważ wykładniczo rosnący popyt na zasoby litu potrzebne dla branży motoryzacyjnej produkującej elektryki może doprowadzić do rychłego kryzysu. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej z potencjalnymi niedoborami tego litu możemy mieć do czynienia już w 2025 roku. W takiej sytuacji amoniak okazuje się obiecującym alternatywnym, czystym paliwem – czytamy w komunikacie prasowym Sophia University.