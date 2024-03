Znaczące źródło energii w rękach Polaków. Potrzebna im będzie tylko grawitacja

Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii takich jak fotowoltaika i turbiny wiatrowe przyczynił się do tego, że nierzadko produkowane są olbrzymie nadwyżki energii, których obecnie nie jesteśmy nigdzie w stanie zmagazynować. Istnieją co prawda w Polsce elektrownie szczytowo-pompowe, które służą jako magazyny energii, ale ich moc nie jest wystarczająca, a potencjał hydrologiczny naszego kraju też nie jest z gumy (tj. nie da się budować w nieskończoność zapór i zbiorników wodnych).

Na ratunek w takiej sytuacji przychodzi technologia grawitacyjnego magazynowania energii, którą będą opracowywać naukowcy z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu „GrEnMine – Gravitational Energy storage in the post-Mine areas”. Jest on finansowany w ramach europejskiego programu RFCS – Research Fund for Coal&Steel. Jak się dowiadujemy z informacji prasowej, jest to pierwszy tak duży międzynarodowy projekt badawczy realizowany przez konsorcjum, którego liderem jest wrocławska uczelnia. Kierownikiem zespołu PWr jest dr hab. inż. Przemysław Moczko.

Wizualizacja betonowych bloków opuszczanych w systemie szynowym / źródło: Politechnika Wrocławska, materiały prasowe

Źródło energii na konkretny czas. Niezwykłe magazyny powstaną w polskiej kopalni

Na czym polega magazynowanie energii dzięki grawitacji? Chociaż sam pomysł na taki system nie jest nowy, to jednak wciąż nie został przekuty na skalowane rozwiązanie, które jest spopularyzowane na świecie. Wykorzystuje się tutaj energię potencjalną obiektów o dużej masie (np. betonowych bloków). Nadwyżkę energii w systemie pożytkuje się na podnoszenie bloków na określoną wysokość. Podczas zwiększonego zapotrzebowania na energii są one wówczas opuszczane.

Elementem przetwarzającym zmagazynowaną energię potencjalną na prąd elektryczny jest zespół generatora z przemiennikiem częstotliwości – czytamy w komunikacie. Projekt badawczy opiera się na zaprojektowaniu dwóch technologii grawitacyjnego magazynowania energii: RM-GES (szynowej) i CB-GES (przenośnikowej).

Prototypowe modele w małej skali zostaną zainstalowane na terenie Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Dzięki temu przetestuje się w praktyce sensowność rozwiązania oraz określi szczegółowy sposób na zagospodarowanie pogórniczych terenów pod kątem magazynów energii. Tym samym Polacy przyczynią do rozwoju transformacji energetycznej w naszym kraju.