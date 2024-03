Apple przyjmie RCS jeszcze w tym roku. Google zdradza, kiedy dokładnie się to stanie

Kiedy Apple przyjmie RCS?

To ciągnęło się od wielu lat. Kiedy Google (i inne firmy) przeszły na standard RCS (Rich Communication Services), Apple uparcie trwał przy starożytnym protokole SMS/MMS. Mogliśmy więc obserwować próby giganta z Mountain View nastawione na przekonanie konkurenta, do zmiany swojego podejścia. Powodów było wiele, a przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników. Jasne, większość z tego, co oferuje RCS, korzystający z iPhone’ów mają w aplikacji iMessage, jednak sprawa wygląda inaczej w przypadku czatowania pomiędzy platformami. Przede wszystkim w takim wypadku wszyscy uczestnicy konwersacji przywracani są do starszego protokołu, co wprowadza ograniczenia w jakości udostępnianych multimediów, a użytkownicy iMessage tracą wiele funkcji, takich jak możliwość edytowania własnych wiadomości.

Na szczęście w listopadzie zeszłego roku Apple ogłosił wprowadzenie RCS na iPhone’y:

Jeszcze w przyszłym roku dodamy obsługę profilu uniwersalnego RCS, standardu obecnie opublikowanego przez stowarzyszenie GSM. Wierzymy, że profil uniwersalny RCS zapewni lepszą interoperacyjność w porównaniu do SMS-ów i MMS-ów. Będzie to działać razem z iMessage, który nadal będzie najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem przesyłania wiadomości dla użytkowników Apple – powiedział rzecznik firmy.

Chociaż firma określiła, że zmiany wprowadzi w „przyszłym roku”, to prawie sześć miesięcy od wydania oświadczenia, nie pojawiły się żadne konkrety. A przynajmniej takowych do tej pory nie dostaliśmy. Apple nadal nie zdradził ram czasowych, ale zrobił to za niego Google. Firma zdradziła, że RCS na iPhone’y zawita „jesienią 2024 roku” i chociaż to nadal nie jest szczegółowa data, każe nam przypuszczać, iż stanie się to wraz z wprowadzeniem stabilnej wersji iOS 18.

Informacja ukazała się na stronie Google, przedstawiającej aplikację Wiadomości, oczywiście obsługującą RCS. Chociaż już zniknęła, serwis 9to5Mac zdążył się nią podzielić ze światem. To nadal oznacza długie wyczekiwanie na zmianę, ale przynajmniej wiemy, kiedy oka nastąpi. Warto jednak pamiętać, że chociaż Apple przejdzie na standard RCS, najpewniej zrobi to po swojemu i wcale nie otworzy bram do iMessage oraz nie zakończy wojny pomiędzy niebieskimi a zielonymi dymkami. W naszej części świata raczej nikt nad tym nie rozpacza. Tymczasem różnica między kolorem dymków czatu pomiędzy iOS i Androidem w USA zdaje się być bardzo ważną kwestią. Tak czy inaczej, poważne zmiany nadchodzą i wszyscy na tym skorzystamy.