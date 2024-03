Samsung zmienił zdanie. Usunięta funkcja wraca na smartfony Galaxy

Użytkownicy smartfonów Samsunga znów dostaną dostęp do bardzo przydatnej funkcjonalności

One UI 6, nakładka bazująca na Androidzie 14, wprowadziła na smartfony Galaxy bardzo dużo nowości. Zarówno tych pochodzących od Google’a, jak i tych, za których opracowanie był odpowiedzialny Samsung. Niestety, wśród licznych zmian pojawiły się też pewne braki, bo po aktualizacji okazało się, że producent usunął bardzo przydatną funkcję „Od ostatniego ładowania”.

Była to jedna z tych funkcjonalności, które pomagały w dbaniu o żywotność akumulatora, bo wyświetlała szczegółowe statystyki jego zużycia od momentu ostatniego podłączenia urządzenia do ładowarki. Mogliśmy tam znaleźć takie informacje, jak:

Czas pracy na ekranie – w tej sekcji wyświetlało się, jak długo ekran był włączony od ostatniego ładowania.

Czas pracy na baterii – pokazywano tutaj, jak długo działała bateria od ostatniego ładowania, wliczony był tutaj czas z włączonym ekranem oraz stan czuwania.

Szczegółowe statystyki zużycia baterii dla poszczególnych aplikacji – tutaj mogliśmy znaleźć informacje o tym, jak dużo energii zużywała każda aplikacja od ostatniego ładowania.

Wykres zużycia baterii – graficznie pokazane zmiany zużycia baterii w czasie.

Od ostatniego ładowania było niezwykle przydatną funkcją, pomagającą w monitorowaniu zużycia ogniwa, a także przydatną, gdy chcieliśmy zidentyfikować, która aplikacja tak mocno żarła energię. Dawało to więc realną możliwość wpłynięcia na żywotność baterii i zwiększało świadomość użytkownika o własnym urządzeniu. Samsung pozbył się jej wraz z przejściem na One UI 6, co wielu osobom z pewnością nie przypadło do gustu.

Wygląda jednak na to, że południowokoreański gigant zmienił zdanie, bo jak donosi na X leaker Tarun Vats, funkcja Od ostatniego ładowania została przywrócona w ramach aktualizacji aplikacji Device Care (wersja 13.8.6.11). Na razie aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem APKMirror, ale to tylko kwestia czasu, aż pojawi się w Galaxy Store i będzie dostępna dla wszystkich użytkowników smartfonów Galaxy.