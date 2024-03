Samsung szykuje dużą aktualizację dla Galaxy S24 Ultra. Położy kres wszystkim problemom?

Kiedy Samsung naprawi aparat w Galaxy S24 Ultra?

Nowe flagowce Samsunga namieszały na rynku i z pewnością zmuszą innych producentów do śmielszego wkroczenia w świat sztucznej inteligencji. Firma znów postawiła poprzeczkę bardzo wysoko, zwłaszcza modelem Ultra. Ten najpotężniejszy Galaxy S24 od początku zbiera dość dobre opinie, zarówno ze strony użytkowników, jak i recenzentów, jednak chyba nikt z czystym sumieniem nie może powiedzieć, że to smartfon idealny. Jak to zwykle bywa, nie udało się uniknąć kilku problemów, choć w przypadku tego urządzenia, skupiły się one w dwóch obszarach – ekranie i aparatach. O ile pierwsze usterki zostały już zażegnane, o tyle te drugie nadal męczą właścicieli Galaxy S24 Ultra (i nie tylko).

Skargi dotyczyły wielu rzeczy, takich jak żółty odcień zdjęć przy słabym oświetleniu, problemy z ostrością, opóźnienia w działaniu aplikacji Aparat podczas robienia ruchomych zdjęć i nie tylko. Pojawiło się także sporo głosów mówiących, że główny aparat w tym modelu jest po prostu rozczarowaniem w porównaniu z poprzednikiem. Wiele osób narzekało na forach, że zdjęcia wyglądają na prześwietlone, wyblakłe i kiepskiej jakości, a tryby 50 Mpix i 200 Mpix są praktycznie bezużyteczne. Ponadto pojawiły się też głosy, że algorytm Samsunga przetwarza każde zdjęcie bardzo agresywnie, co zdecydowanie nie jest przyjemnym doświadczeniem.

Jak widać, zażaleń jest naprawdę sporo i chociaż trudno zadowolić oczekiwania wszystkich, pewne problemy Samsung musi zniwelować, by utrzymać zaufanie i zadowolenie swoich klientów. Jeśli taki stan rzeczy będzie trwał długo, sprzedaż najnowszej serii może w kolejnych miesiącach mocno spaść, zwłaszcza że na rynku zaczynają się pojawiać konkurencyjne flagowce, mające znacznie więcej do zaoferowania w zakresie fotografii mobilnej.

Kiedy więc powinniśmy spodziewać się stosownej aktualizacji, naprawiającej wspomniane wyżej usterki? Nie tak szybko, jakbyśmy tego chcieli. Wcześniej wspominano, że Samsung wyda poprawkę w marcu, ale jak się okazuje, w tym miesiącu na smartfonach pojawi się tryb „dla nieletnich” i kilka bliżej nieokreślonych optymalizacji, wśród których nie znajdziemy oczekiwanych ulepszeń aparatu. Jak donosi Ice Universe, południowokoreański gigant intensywnie pracuje nad aktualizacją, która trafi w ręce użytkowników dopiero w kwietniu.

Pozostaje mieć nadzieję, że dłuższe oczekiwanie będzie tego warte i po instalacji kwietniowej poprawki w końcu skorzystamy z pełnego potencjału aparatów w Galaxy S24 Ultra.