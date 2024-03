Samsung szykuje jeszcze więcej wersji Galaxy Watch 7. Wszystkie dostaną świetne ulepszenie

Galaxy Watch 7 pojawi się nie w dwóch, a aż w trzech odsłonach

Mówi się, że już na początku lipca Samsung zorganizuje drugą, głośną premierę tego roku. Podczas kolejnego wydarzenia Unpacked zobaczymy ogrom nowości i im więcej o nich wiemy, tym bardziej utwierdzamy się w przekonaniu, że Galaxy Ring nie skradnie całego show. Dużą uwagę przyciągną też tegoroczne składaki, a przede wszystkim Galaxy Z Fold 6, mający pojawić się w dwóch wersjach – Ultra i tej bardziej budżetowej. Galaxy Z Flip 6 też dostanie wyczekiwane ulepszenia, a te główne skupią się na powiększeniu baterii, będącej do tej pory jedną z największych wad tego składaka z klapką. W sumie na razie tylko następna generacja Galaxy Tab nie zapowiada się jakoś ekscytująco, ale też nie dostaliśmy o nich zbyt wielu informacji, więc nie ma co wyrokować zawczasu.

Czytaj też: Znamy wygląd Galaxy Z Fold 6. Samsung wprowadzi wyczekiwane zmiany?

Inaczej jest w przypadku smartwatchy Galaxy Watch 7. Oczywiście nie ma jeszcze mowy o pełnej specyfikacji – na to jest zdecydowanie za wcześnie – ale trochę ciekawostek zdążyło już trafić do sieci. Największą nowością związaną z tymi zegarkami, może być fakt, że po raz pierwszy seria będzie liczyła aż trzy różne modele. W ostatnich latach Samsung oferował model podstawowy i Classic lub Pro, tymczasem podczas lipcowego wydarzenia pojawić się ma Galaxy Watch 7 Pro, Watch 7 Classic i… nienazwana trzecia opcja. Czyżby Samsung wolał pozbyć się zwykłego Galaxy Watch? A może po prostu ulegnie on gruntownej metamorfozie?

Galaxy Watch 6

Przez metamorfozę mam na myśli całkowitą zmianę konstrukcji. Niedawno pisałam wam o doniesieniach, wedle których południowokoreański gigant w pewnym sensie będzie chciał przywrócić do życia dawno zapomnianą serię Galaxy Gear. Były to zegarki o prostokątnym kształcie i podobno właśnie taki ma być ten trzeci wariant Galaxy Watch 7. Trudno powiedzieć, ile jest w tym prawdy, choć z pewnością taka zmiana konstrukcji miałaby wiele plusów – taki ekran jest bardziej funkcjonalny, a więc można go lepiej wykorzystać, dając użytkownikom lepsze możliwości wchodzenia w interakcję z urządzeniem. Mogłaby być to odpowiedź Samsunga na Apple Watch. Może na Apple Watch Ultra? Trudno powiedzieć, obecnie można jedynie spekulować.

Czytaj też: Samsung sięga do przeszłości. Dawno zapomniana linia smartwatchy powróci?

Tymczasem należy jeszcze poświęcić chwilę na inne nowinki, jakie do nas trafiły. Wynika z nich, że wszystkie trzy nadchodzące smartwatche będą wyposażone w układ Exynos W940, czyli autorski chipset Samsunga, mający rzekomo przynieść poprawę energooszczędności aż o 50% w porównaniu z napędzającym Galaxy Watch 6 Exynosem W930. Oczywiście nie oznacza to, że nagle nowe zegarki będą cechować się o połowę dłuższym czasem pracy na jednym ładowaniu, ale poprawa powinna być znacząca i odczuwalna. Za zwiększoną wydajność ma odpowiadać fakt, iż W940 zostanie wyprodukowany w 3nm procesie technologicznym, a jeśli to się potwierdzi, możemy oczekiwać również 30% wzrostu wydajności.

Czytaj też: Galaxy Z Flip 6 może Was rozczarować. To będzie bardzo nudny smartfon

Pozostaje liczyć, że Samsung nie poprzestanie na wymianie chipsetu i zaoferuje nam również inne ulepszenia, w tym zwiększenie pojemności baterii. Po stronie oprogramowania też powinniśmy dostać sporo zmian, zapewne też takich, które oparte będą na sztucznej inteligencji, a także tych, nastawionych na integrację i współpracę z Galaxy Ring, nowym urządzeniem do noszenia.

Czytaj też: Samsung znów przyspieszy wakacyjne wydarzenie Unpacked. Kiedy zadebiutują nowe składaki i Galaxy Ring?

Premiera Galaxy Watch 7, inteligentnego pierścienia, kolejnej generacji składaków oraz tabletów ma odbyć się w lipcu. Jak twierdzi Sammobile, stanie się to już 10 lipca, bo Samsung chce zdążyć wprowadzić swoje nowości do sprzedaży przed rozpoczynającymi się 26 lipca Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu.