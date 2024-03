Samsung znów przyspieszy wakacyjne wydarzenie Unpacked. Kiedy zadebiutują nowe składaki i Galaxy Ring?

Premiera Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 i galaxy Ring zbliża się wielkimi krokami. Samsung nie każe nam długo czekać

W poprzednich latach Samsung prezentował swoje flagowce raczej w sierpniu, jednak w ubiegłym roku zerwał z tą tradycją, przyspieszając wydarzenie Unpacked. Podobno po to, by premierę nowych składaków dzieliło więcej czasu od debiutu kolejnych iPhone’ów. Najnowsze doniesienia wskazują, że tegoroczne modele zostaną zaprezentowane jeszcze szybciej, bo jak twierdzi Sammobile, stanie się to już 10 lipca. Jest to środa, jak się wydaje, jeden z bardziej lubianych przez południowokoreańskiego giganta dni tygodnia, jeśli chodzi o organizację wydarzeń Unpacked.

Czytaj też: Budżetowy Galaxy A35 zbliża się do premiery. Zapowiada się świetnie

W dodatku pod koniec tego miesiąca, dokładniej 26 lipca, rozpoczynają się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, które pochłoną uwagę całego świata. Wprowadzenie swoich nowości szybciej, przed tą datą, pozwoli firmie jako głównemu sponsorowi, skupić się już tylko na promocji swoich produktów, które zapewne właśnie w tym czasie zaczną być dostępne w sprzedaży. Zresztą, sama premiera także odbędzie się w Paryżu.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Dla nas to oznacza mniej czekania na premierę wielu interesujących urządzeń. Samsung pokaże oczywiście nowe składaki – Galaxy Z Fold i Galaxy Z Flip – a obok nich także Galaxy Watch 7 oraz długo wyczekiwany Galaxy Ring. Wydaje się, że to właśnie inteligentny pierścień, pojawiający się w przeciekach od wielu lat, skradnie uwagę wszystkich, o co zresztą producent dba już od jakiegoś czasu. Pierwsza zapowiedź tego urządzenia pojawiła się podczas debiutu serii Galaxy S24, a kolejnej firma dokonała podczas targów MWC w Barcelonie. Przez ten szum, który z pewnością będzie jeszcze narastał, będziemy oczekiwać od Galaxy Ring czegoś „wow” i oczywiście, równie zaskakującej (oby pozytywnie) ceny.

Czytaj też: Honor chce być jak Samsung. Szykuje składaka z klapką i… inteligentny pierścień

Jeśli chodzi o składaki, tutaj doniesienia nie są tak optymistyczne, a przynajmniej nie w całości. Galaxy Z Fold 6 zapowiada się ciekawie z kilku względów, przede wszystkim z powodu rzekomych dwóch wariantów, w jakich się pojawi. Nowe plotki wskazują na wersję podstawową i Ultra, droższą, ale jednocześnie bardziej „wypasioną”, bo wyposażoną w zestaw aparatów z Galaxy S24 Ultra. Smartfon będzie podobno cieńszy i zmienią się jego wymiary, przez co zewnętrzny panel zyska znacznie wygodniejsze proporcje. Nie ma jednak mowy o większej baterii czy szybszym ładowaniu, podobnie w przypadku Galaxy Z Flip 6 (choć tu niektórzy wspominają o lekkim zwiększeniu ogniwa, o czym warto wspomnieć). Model z klapką raczej nie będzie zachwycać, zwłaszcza pod kątem gabarytów, które w tym roku mają się zwiększyć.

Czytaj też: Znamy wygląd Galaxy Z Fold 6. Samsung wprowadzi wyczekiwane zmiany?

Przed nami jeszcze kilka miesięcy oczekiwania na wydarzenie Unpacked, ale mamy już marzec, więc zanim się obejrzymy, Samsung już oficjalnie ogłosi datę premiery swoich kolejnych wielkich nowości. Niewykluczone również, że to, co ujawnił nam najnowszy przeciek, nie jest prawdą, dlatego warto podchodzić do tego z dystansem, tak samo, jak do pozostałych doniesień, jakie pojawiają się w sieci.