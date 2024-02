Honor chce być jak Samsung. Szykuje składaka z klapką i… inteligentny pierścień

Plany marki Honor na przyszłość? Magic Flip i inteligentny pierścień

Przybywa nam interesujących składanych smartfonów z klapką i nie ma w tym niczego zaskakującego, zwłaszcza gdy zerkniemy na raporty dotyczące sprzedaży składaków. Od dawna tryumfy święci tutaj Galaxy Z Flip, wręcz miażdżąc konkurencję i Galaxy Z Folda. To pokazuje, że klienci chcący mieć w swoim posiadaniu takie urządzenie, wolą, gdy jest ono kompaktowe. Obecnie, zwłaszcza w globalnej dystrybucji, wciąż nie mamy zbyt wielu takich modeli, co jednak powoli zaczyna się zmieniać. Podczas targów MWC mogliśmy już zobaczyć smartfona, który ma szansę zawojować rynek. nubia Flip 5G jest bowiem najtańszym składakiem z klapką (i ogólnie również), jaki na razie został ogłoszony. Nie trafił jeszcze do sprzedaży i nie wiemy, kiedy to nastąpi, ale z pewnością będziemy obserwować jego wyniki.

Tymczasem Honor również na w planach model typu Flip. George Zhao, dyrektor generalny marki, ogłosił to w Barcelonie, ujawniając kilka szczegółów na temat najbliższych planów firmy. Urządzenie, prawdopodobnie nazwane Honor Magic Flip, ma pomóc w rzuceniu rękawicy największym rynkowym graczom, takim właśnie jak Samsung czy Motorola, bo to właśnie te dwie marki spopularyzowały składane telefony z klapką.

Honor Magic V2

Zhao wierzy w potencjał takiego składaka, a że Honor ma już całkiem szeroką gamę modeli składanych, jesteśmy podekscytowani tym, co może nam pokazać. Zwłaszcza że u podstaw nowej strategii firmy leży sztuczna inteligencja, której nie zabraknie na pokładzie nadchodzącego Flipa. Firma wykorzysta możliwości SI do przewidywania potrzeb i preferencji użytkowników, dzięki temu mocniej personalizując wiele funkcji systemowych. Zresztą, podczas MWC, Honor zaprezentował podobne ulepszenia, w tym funkcję śledzenia wzroku w Magic 6 Pro i chatbota opartego na modelu AI Llama 2 firmy Meta. Może być więc interesująco. Niestety nie pojawiły się tutaj żadne szczegóły specyfikacji, więc trudno powiedzieć, czego mamy się po tym urządzeniu spodziewać.

Kolejną głośną zapowiedzią marki Honor był inteligentny pierścień. Mimo iż tego typu sprzęt nie jest taką wielką rynkową nowinką, bo Oura oferuje je od dawna, to zrobiło się o nim głośno za sprawą Samsunga i jego Galaxy Ring. „Jedyny pierścień” południowokoreańskiego giganta pojawiał się w doniesieniach od dawna, ale oficjalne potwierdzenie jego istnienia dostaliśmy dopiero podczas premiery Galaxy S24. Również w Barcelonie pojawiła się kolejna zapowiedź, okraszona prezentacją, mającą podgrzać atmosferę przed właściwym debiutem w drugiej połowie roku.

Galaxy Ring

Honor też rozszerzy swoje portfolio o podobne urządzenie, a Zhao zasugerował obecność SI także w tym urządzeniu. Dyrektor generalny firmy wieży w potencjał sztucznej inteligencji w zakresie zastosowań zdrowotnych, bo da to możliwość jeszcze lepszego dostosowania programów i wskazówek do indywidualnych potrzeb oraz nawyków użytkownika. Dzięki inteligentnemu pierścieniowi, noszonemu na palcu przez cały czas, Honor chce zaoferować jeszcze lepszy i bardziej kompleksowy wgląd w stan naszego organizmu, bo taki gadżet świetnie będzie uzupełniał istniejącą ofertę urządzeń do noszenia oraz smartfonów.

Nie zdradzono jednak, kiedy powinniśmy spodziewać się jego premiery, choć zdaje mi się, że nie będzie ona zbyt odległa.