Galaxy Watch 7 naładujemy jeszcze szybciej. Samsung wprowadzi świetne ulepszenie

Galaxy Watch 7 pojawi się nie w dwóch, a aż w trzech odsłonach

Mówi się, że już na początku lipca Samsung zorganizuje drugą, głośną premierę tego roku. Podczas kolejnego wydarzenia Unpacked zobaczymy ogrom nowości i im więcej o nich wiemy, tym bardziej utwierdzamy się w przekonaniu, że Galaxy Ring nie skradnie całego show. Dużą uwagę przyciągną też tegoroczne składaki, a przede wszystkim Galaxy Z Fold 6, mający pojawić się w dwóch wersjach – Ultra i tej bardziej budżetowej. Galaxy Z Flip 6 też dostanie wyczekiwane ulepszenia, a te główne skupią się na powiększeniu baterii, będącej do tej pory jedną z największych wad tego składaka z klapką. W sumie na razie tylko następna generacja Galaxy Tab nie zapowiada się jakoś ekscytująco, ale też nie dostaliśmy o nich zbyt wielu informacji, więc nie ma co wyrokować zawczasu.

Inaczej jest w przypadku smartwatchy Galaxy Watch 7. Oczywiście nie ma jeszcze mowy o pełnej specyfikacji – na to jest zdecydowanie za wcześnie – ale trochę ciekawostek zdążyło już trafić do sieci. Największą nowością związaną z tymi zegarkami, może być fakt, że po raz pierwszy seria będzie liczyła aż trzy różne modele. W ostatnich latach Samsung oferował model podstawowy i Classic lub Pro, tymczasem podczas lipcowego wydarzenia pojawić się ma Galaxy Watch 7 Pro, Watch 7 Classic i… nienazwana trzecia opcja. Czyżby Samsung wolał pozbyć się zwykłego Galaxy Watch? A może po prostu ulegnie on gruntownej metamorfozie?

Galaxy Watch 6

Przez metamorfozę mam na myśli całkowitą zmianę konstrukcji. Niedawno pisałam wam o doniesieniach, wedle których południowokoreański gigant w pewnym sensie będzie chciał przywrócić do życia dawno zapomnianą serię Galaxy Gear. Były to zegarki o prostokątnym kształcie i podobno właśnie taki ma być ten trzeci wariant Galaxy Watch 7. Trudno powiedzieć, ile jest w tym prawdy, choć z pewnością taka zmiana konstrukcji miałaby wiele plusów – taki ekran jest bardziej funkcjonalny, a więc można go lepiej wykorzystać, dając użytkownikom lepsze możliwości wchodzenia w interakcję z urządzeniem. Mogłaby być to odpowiedź Samsunga na Apple Watch. Może na Apple Watch Ultra? Trudno powiedzieć, obecnie można jedynie spekulować.

Tymczasem należy jeszcze poświęcić chwilę na inne nowinki, jakie do nas trafiły. Wynika z nich, że wszystkie trzy nadchodzące smartwatche będą wyposażone w układ Exynos W940, czyli autorski chipset Samsunga, mający rzekomo przynieść poprawę energooszczędności aż o 50% w porównaniu z napędzającym Galaxy Watch 6 Exynosem W930. Oczywiście nie oznacza to, że nagle nowe zegarki będą cechować się o połowę dłuższym czasem pracy na jednym ładowaniu, ale poprawa powinna być znacząca i odczuwalna. Za zwiększoną wydajność ma odpowiadać fakt, iż W940 zostanie wyprodukowany w 3nm procesie technologicznym, a jeśli to się potwierdzi, możemy oczekiwać również 30% wzrostu wydajności.

Pozostaje liczyć, że Samsung nie poprzestanie na wymianie chipsetu i zaoferuje nam również inne ulepszenia, w tym zwiększenie pojemności baterii. Po stronie oprogramowania też powinniśmy dostać sporo zmian, zapewne też takich, które oparte będą na sztucznej inteligencji, a także tych, nastawionych na integrację i współpracę z Galaxy Ring, nowym urządzeniem do noszenia.

[Aktualizacja] Poznaliśmy szczegóły kolejnych ulepszeń

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami przekazanymi nam przez serwis SamMobile, Samsung naprawdę szykuje nie dwa, a trzy modele z serii Galaxy Watch 7. To interesująca zmiana strategii, zwłaszcza jeśli potwierdzą się informacje o modelu z prostokątnym ekranem. Ciekawi jesteśmy również nazewnictwa tych zegarków, bo jak do tej pory dostawaliśmy model podstawowy i Pro/Classic. Na razie wiadomo jedynie, że najbardziej podstawowy wariant ma numery SM-L300 i SM-L305, ten średniej klasy – SM-L310 i SM-L315, natomiast najpotężniejsza wersja Galaxy Watch 7 ma numery modeli SM-L700 i SM-L705. Mówi się, że te warianty, które na końcu mają “5”, będą wersjami obsługującymi eSIM.

Ponadto raport wskazuje, że Samsung podwoi ilość pamięci wewnętrznej w swoich smartwatchach do 32 GB. Użytkownicy powinni być z tego zadowoleni, bo da im to znacznie większą swobodę w pobieraniu aplikacji, tarcz zegarka czy muzyki, by odtwarzać ją w trybie offline.

[Aktualizacja] Jeden z nadchodzących modeli dostanie wyczekiwaną zmianę

Jak wynika z najnowszego raportu, w południokoreańskim urzędzie regulacyjnym certyfikowano akumulator EB-BL705ABY o pojemności znamionowej 578 mAh. Właśnie takie ogniwo ma znaleźć się na pokładzie nadchodzącego smartwatcha Samsunga. Którego? Trudno powiedzieć, bo w planach są aż trzy modele. Jeśli jednak zerkniemy na poprzedników, najbardziej prawdopodobną opcją wydaje się albo Galaxy Watch 7 Pro, albo ten nieznany trzeci model, o ile nie będzie to ten z dopiskiem Classic. Dla przypomnienia – Watch 5 Pro dostał ogniwo o pojemności znamionowej 573 mAh, natomiast Watch 6 Classic pochwalić się może akumulatorem 425 mAh.

Widoczna na zdjęciu bateria ma kształt prostokątny, który zdecydowanie bardziej pasuje to modelu o prostokątnym kształcie, gdyż okrągłe zegarki mają raczej kwadratowe ogniwo. Pozostaje nam więc spekulować, co takiego szykuje Samsung i czy faktycznie pojawi się w serii model o zupełnie innym kształcie niż znane nam Galaxy Watch.

Przy okazji pojawiła się też wzmianka o nowych chipsecie Exynos. Procesor, jaki napędzi nowe zegarki, będzie o 50% wydajniejszy od poprzednika, co również wpłynie na żywotność baterii, poprawiając ogólny wynik.

[Aktualizacja] galaxy Watch 7 dostaną nową funkcję monitorowania zdrowia

W nadchodzącej serii Samsung nie będzie skupiał się tylko na zmianach w zakresie konstrukcji, bo szykują się też nowości związane z monitorowaniem stanu naszego organizmu. Jeśli śledziliście doniesienia związane z Galaxy Watch, to już przy okazji poprzednich generacji pojawiały się wzmianki o nieinwazyjnym monitorowaniu poziomu cukru we krwi. Wygląda na to, że ta opcja pojawi się właśnie w tegorocznych modelach. Z najnowszego raportu wynika, że Hon Pak, wiceprezes Samsung Electronics i szef działu cyfrowej opieki zdrowotnej, spotkał się z członkami rady doradczej Samsung Health w centrum medycznym firmy w Seulu, aby omówić postępy w monitorowaniu poziomu cukru we krwi i jego wdrażaniu w inteligentnych urządzeniach do noszenia.

Mówi się, że podczas rozmowy poruszono wiele tematów, w tym postępy w zakresie sztucznej inteligencji wykorzystywanej do monitorowania stanu zdrowia, postępy w zakresie wykrywania arytmii serca czy nadciśnienia. Niestety w raporcie zabrakło szczegółów związanych z działaniem minitorowania poziomu cukru we krwi, ale jeśli ten system faktycznie znajdzie się w Galaxy Watch 7, z pewnością jeszcze nie raz o tym usłyszymy.

[Aktualizacja] Kolejny tydzień i kolejne wieści o Galaxy Watch 7

Tym razem szczegóły dotyczą obsługiwanego przez serię ładowania. Jak dobrze wiemy, flagowe smartwatche Galaxy Watch nie zachwycają długością pracy na jednym ładowaniu i chociaż Samsung co i rusz wprowadza jakieś ulepszenia pod kątem energooszczędności, nadal trudno zachwycać się tym aspektem pracy zegarków. Najwyraźniej w nadchodzącej generacji też niewiele się pod tym kątem zmieni, ale przynajmniej sam proces ładowania zostanie mocno skrócony.

W bazie certyfikacyjnej FCC pojawiła się seria Galaxy Watch 7, ukrywająca się pod numerami modeli SM-L300, SM-L310, SM-L305 i SM-L31. Dwa pierwsze odnoszą się prawdopodobnie do wersji Bluetooth, a dwa pozostałe – LTE. Ważniejsze jednak, że przy modelu SM-L305 pojawiła się informacja o bezprzewodowym ładowaniu z mocą 15 W. Biorąc pod uwagę fakt, że Galaxy Watch 6 obsługiwał jedynie 10 W, mamy do czynienia aż z 50-procentowym skokiem prędkości bezprzewodowego ładowania. Chociaż trudno obecnie powiedzieć, jak dokładnie przełoży się to na czas ładowania, wiadomo już, że na pewno będzie dużo lepiej.

Przy okazji wspomniano też o Galaxy Watch FE o numerze modelu SM-R861. Chętni na ten zegarek będą musieli mieć dużo cierpliwości do jego ładowania, bo zgodnie z informacjami dostępnymi w FCC, będzie on obsługiwał ładowanie bezprzewodowe 5W. Jednocześnie potwierdza to wzmianki, że fanowski smartwatch ma bazwować na Galaxy Watch 4, bo właśnie takie ładowanie dostępne było w tych modelach.

Kiedy premiera nowych smartwatchy?

Premiera Galaxy Watch 7, inteligentnego pierścienia, kolejnej generacji składaków oraz tabletów ma odbyć się w lipcu. Jak twierdzi Sammobile, stanie się to już 10 lipca, bo Samsung chce wprowadzić swoje nowości do sprzedaży przed rozpoczynającymi się 26 lipca Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu.