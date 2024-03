Galaxy Z Flip 6 może Was rozczarować. To będzie bardzo nudny smartfon

Galaxy Z Flip 6 pozuje na renderach

Na rynku składanych smartfonów przybywa nowych modeli, ale w przeważającej większości są to urządzenia typu Fold, choć w ostatnim czasie zaczyna się to trochę zmieniać. Niedawno Huawei ogłosił Pocket 2, a nubia prawdziwie taniego składaka z klapką. Wiemy również, że Honor i Xiaomi szykują się do wprowadzenia na rynek urządzenia tego typu, więc w tym roku powinniśmy oczekiwać kilku ciekawych premier, nie licząc modeli oczekiwanych, takich jak kolejna Motorola razr czy Oppo Fin N Flip. Nie obędzie się też bez premiery Galaxy Z Flip 6.

W ubiegłym roku Samsung w końcu dokonał istotnych zmian w konstrukcji tego modelu – powiększył ekran zewnętrzny do przekątnej 3,4” oraz wymienił zawiasy, dzięki czemu zlikwidowano paskudną szparę po złożeniu. O ile dla południowokoreańskiego giganta była to ogromna ingerencja w projekt, o tyle w rzeczywistości była to po prostu konieczność, bo konkurencja w zasadzie od początku miała smartfony składane na płasko, a zarówno Motorola, jak i Oppo, oferowały już duże panele dodatkowe w swoich Flipach. Fakt pozostaje jednak faktem, Galaxy Z Flip 5 przeszedł metamorfozę i jak można było się spodziewać, tegoroczny model pod tym względem nie wniesie niczego nowego.

Do sieci trafiły rendery, przedstawiające wygląd Galaxy Z Flip 6 i na pierwszy rzut oka nie widać raczej żadnych zmian. Widzimy je dopiero po zerknięciu na udostępnione wymiary. Nadchodzący Flip po złożeniu ma mieć wymiary 165,0 x 71,7 x 7,4 mm. Tymczasem jego poprzednik – 165,1 x 71,9 x 6,9 mm. Tak, Samsung planuje pogrubienie swojego składaka z klapką, co wielu może się nie spodobać, zwłaszcza po tym, jak po zmianie zawiasów w końcu udało się ten model odchudzić. Ta zmiana ma jednak swoje uzasadnienie – chęć powiększenia akumulatora.

Rendery Samsunga Galaxy Z Flip 6 | Źródło: Smartprix

Jak dobrze wiemy, Galaxy Z Flip pod tym względem nigdy nie zachwycał, zwłaszcza że już od kilku generacji użytkownicy muszą się zadowalać marnymi 3700 mAh, które wypadają naprawdę blado, gdy porównamy to z pojemnością Oppo Find N2 Flip (4300 mAh), Huawei Pocket 2 (4520 mAh) czy nawet debiutującego niedawno nubia Flip 5G (4310 mAh). Warto jednak wiedzieć, że wszystkie te urządzenia po rozłożeniu mają ponad 7 mm grubości i zapewne stąd właśnie wynika decyzja Samsunga o pogrubieniu swojego składaka z klapką.

Rendery Samsunga Galaxy Z Flip 6 | Źródło: Smartprix

Niestety, jeśli spodziewacie się znaczącej zmiany pojemności, muszę was rozczarować. Źródła podają, że będzie to jedynie dodatkowe 300 mAh, co w dalszym ciągu nie zbliży Galaxy Z Flip 6 do poziomu rywali, choć i tak lepsze to niż nic. Pogrubienie urządzenia ma też znaczenie ze względu na ekran – dodatkowa grubość ma pomóc w zmniejszeniu zagnieceń widocznych na składanym wyświetlaczu, bo w środku urządzenie będzie więcej miejsca na zawiasy i zmniejszy to obciążenie panelu po złożeniu.

Rendery Samsunga Galaxy Z Flip 6 | Źródło: Smartprix

A skoro przy ekranie jesteśmy, to tak, jak już wcześniej wspomniałam, tutaj nie ma co oczekiwać zmian. Zewnętrzny panel będzie miał przekątną 3,4”, a po rozłożeniu do dyspozycji użytkownika będzie 7,6-calowy wyświetlacz. Na szczęście aż tak nudno nie będzie, bo Samsung ulepszy możliwości fotograficzne Flipa, wymieniając 12-megapikselowy aparat główny na matrycę 50 Mpix. W raporcie nie ma jednak zmiany na temat zmian w module ultraszerokokątnym czy innych ulepszeniach.

Na razie więc dużo o Galaxy Z Flip 6 jeszcze nie wiemy, ale z każdym, kolejnym miesiącem to się będzie zmieniać. Jego premiera ma się ponoć odbyć już na początku lipca, a do tego czasu z pewnością poznamy wszystkie jego tajemnice.