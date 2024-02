Tecno chwali się swoim smartfonem przyszłości. Oto Phantom Ultimate w pełnej krasie

Tecno Phantom Ultimate prezentuje się świetnie

Składane smartfony przestały być już taką wielką nowinką i nic dziwnego, że producenci coraz śmielej zerkają w stronę nowych rozwiązań. Wydaje się, że po Flipach i Foldach przejdą do ekranów rolowanych, jednak na dobrą sprawę nie jest to aż taka nowość, jak mogłoby się wydawać. Już kilka lat temu LG pokazało prototyp modelu o nazwie LG Rollable i jak się potem okazało, naprawdę niewiele brakowało, by trafił on na masowy rynek. Także Samsung na przestrzeni ostatnich lat zdążył nam pokazać kilka prototypów rolowanych ekranów, stawiając na razie na same panele, które mogą zostać wykorzystane przez inne firmy. Sam południowokoreański gigant nie zamierza jednak skupiać się tylko na dostarczaniu ekranów konkurencji, bo według plotek swoje rolowane urządzenie wprowadzi do masowej produkcji w przyszłym roku.

Nic więc dziwnego, że skoro król składaków pracuje nad takimi innowacjami, inne firmy również. Jedną z nich jest Tecno, dość świeża marka na polskim rynku, która za granicami naszego kraju działa bardzo prężnie i nawet ma już w swojej ofercie dwa składane smartfony. Jeszcze w zeszłym roku pokazała nam model Phantom Ultimate, choć jedynie na materiałach demonstracyjnych.

Podczas targów MWC 2024 Tecno postanowiło wszystkich zaskoczyć i pokazać nam rzeczywisty prototyp, który można było wziąć do ręki, pomacać i podziwiać. Smartfon został wyposażony w ekran rozsuwany na boki, który może zwiększyć swój rozmiar z 6,55” do 7,11” w zaledwie 1,2-1,3 sekundy. W środku znalazł się układ silnika, który rozszerza urządzenie po naciśnięciu przycisku w prawym górnym roku. Po złożeniu mamy natomiast smartfon z 6,55-calowym ekranem i dodatkowym, wąskim wyświetlaczem z tyłu, który dzięki funkcji Always-on Display może służyć jako zegarek lub centrum powiadomień.

Prototyp Tecno Phantom Ultimate | Źródło: GSMArena

Z informacji, jakie udzielono jeszcze w tamtym roku, wiemy, że 7,11-calowy ekran, który otrzymujemy po rozłożeniu, to panel On-cell LTPO AMOLED o rozdzielczości 2296 x 1596 pikseli i 388 PPI, oferuje też 100% pokrycie gamy kolorów DCI-P3. Tym, co zasługuje na największą uwagę, jest fakt, że Phantom Ultimate ma zaledwie 9,93 mm grubości, co jest nie lada wyczynem i obecnie żadnemu składakowi nie udało się go osiągnąć.

Widać, że Tecno nie zamierza pozostawać w tyle. Zaprezentowany prototyp jest w zasadzie w pełni funkcjonalnym urządzeniem i dzięki temu mogliśmy też przy okazji zobaczyć, jak rozwinął się Android na przestrzeni ostatnich lat. Na zdjęciach udostępnionych przez serwis GSMArena widać bowiem, że Google mocno przyłożył się do opracowania lepszej obsługi ekranów zmieniających swój rozmiar i proporcje – interfejs użytkownika i aplikacje dostosowują się do ekranu po jego rozwinięciu i złożeniu.

Prototyp Tecno Phantom Ultimate | Źródło: GSMArena

Mimo iż producent pokazał nam fizyczne urządzenie, a nie tylko prototyp na filmie demonstracyjnym, wciąż nie oznacza to, że już niedługo zobaczymy go na sklepowych półkach. Minie zapewne jeszcze dużo czasu, zanim to nastąpi, o ile w ogóle dojdzie do masowej produkcji, co nie jest takie pewne.