Rynek składanych smartfonów rośnie w siłę. Modeli przybywa, ale lider wciąż jest tylko jeden

Jak wyglądał rynek składanych smartfonów w 2023 roku?

Firma analityczna TrendForce dostarczyła nam raport, przedstawiający sytuację na rynku składaków w 2023 roku. Wzrost sprzedaży zanotowano naprawdę spory, bo wynosił aż 25%, a liczba dostarczonych sztuk osiągnęła 15,9 mln. Jednocześnie udział składaków w ogólnym rynku smartfonów wzrósł dzięki temu do 1,4%. Oczywiście nadal nie możemy mówić o wielkiej popularności tego typu urządzeń, bo jak sami widzicie, w kontekście wszystkich sprzedanych w tamtym roku telefonów, stanowią one margines. Mimo tego z roku na rok widać, jak klienci coraz chętniej po nie sięgają, a w kolejnych latach będzie pod tym względem jeszcze lepiej.

Zagłębiając się bardziej w szczegóły raportu, dominującą pozycję na rynku zajmuje jak zwykle Samsung, jednak widać, że gigant powoli, choć nieubłaganie traci na rzecz konkurencji. W 2023 roku gigant osiągnął 66% udziałów w rynku, co stanowi spadek o 17 punktów procentowy w porównaniu z rokiem poprzednim. Analitycy przewidują, że w ciągu kolejnych miesięcy udział Samsunga w rynku urządzeń składanych jeszcze spadnie, do około 60%.

Drugie miejsce zajął Huawei, ale różnica jest tutaj naprawdę ogromna, bo chińskiej firmie udało się zgarnąć niecałe 12% z tego składanego tortu. Warto tutaj zaznaczyć, że firma zawdzięcza to głównie dużemu popytowi w Państwie Środka. W porównaniu do Samsunga, Huawei – wedle przewidywań TrendForce – będzie tylko rósł w siłę i może zakończyć ten rok z udziałem na poziomie prawie 20%. Trzecie miejsce zgarnęło Xiaomi z wynikiem 5,4%.

W 2024 roku ilość dostarczonych na rynek składanych smartfonów wzrośnie do 17,7 mln, co oznaczałoby wzrost o 11% rok do roku. Zahamowanie wzrostu może wiązać się z wieloma czynnikami, a przede wszystkim z wysokimi cenami, jakimi charakteryzują się składaki. Urządzenia premium sprzedają się dobrze, ale dopóki któryś z producentów nie wprowadzi do oferty dużo tańszych modeli lub czegoś rewolucyjnego, będziemy raczej obserwować stopniowy, łagodny wzrost popularności, bez gwałtownych skoków.

Pamiętajmy, że przedstawione w raporcie prognozy mogą ulec zmianie. W tym roku czeka nas wiele interesujących premier składaków, na czele z kolejną generacją Galaxy Z Fold i Galaxy Z Flip. Do tego Xiaomi szykuje swój model z klapką, a inni producenci, w tym również Huawei, też intensywnie pracują nad następnymi urządzeniami składanymi.