Galaxy Ring kompleksowo zadba o nasze zdrowie. Także pod kątem żywienia

Im bliżej premiery Galaxy Ring, tym więcej o nim wiemy

Pierwsze wzmianki o Galaxy Ring pojawiły się jeszcze w 2015 roku, kiedy to Samsung opatentował takie rozwiązanie. W kolejnych latach temat powracał, ale tak na dobrą sprawę dopiero w zeszłym roku dostaliśmy jakieś konkretniejsze informacje. Wciąż w formie niepotwierdzonych doniesień, jednak dawały już pewną nadzieję, że może faktycznie gigant pracuje nad inteligentnym pierścieniem. Raporty mówiły prawdę, o czym przekonaliśmy się podczas pierwszego w tym roku wydarzenia Unpacked. Samsung na moment odwrócił naszą uwagę od Galaxy AI i zapowiedział Galaxy Ring.

Od tamtej pory słyszymy o tym urządzeniu dość regularnie. Producent nie powstrzymał się i zaprezentował nam je także podczas targów MWC w Barcelonie, zdradzając tym samym takie drobne szczegóły, jak mnogość rozmiarów czy niektóre funkcje. Oczywiście Samsung był bardzo oszczędny, jeśli chodzi o dawkowanie nam podobnych informacji i trudno się temu dziwić – premiera Galaxy Ring będzie wielkim wydarzeniem, bo sprzęt, do tej pory istniejący tylko w sferze plotek, w końcu zadebiutuje na rynku.

Jak można był się domyślać, pierścień będzie wspierał aplikację Zdrowie w dbaniu o nasze samopoczucie i dobry stan organizmu. Sensory, jakie znajdą się na pokładzie urządzenia, mają należeć do najlepszych na świecie, choć ciężko obecnie wyrokować, bo to tak naprawdę znaczy ani tym bardziej jaki zestaw czujników faktycznie będzie tu oferowany. Wiadomo jedynie, że nie zabraknie funkcji śledzenia snu, która będzie obejmować monitorowanie pulsu, ruchów, oraz czas zasypiania. Wśród funkcjonalności znajdziemy również „ocenę witalności”, śledzenie cyklu i płodności, a także dość nieoczekiwaną funkcję, o której dowiedzieliśmy się z najnowszego przecieku.

Jak wynika z raportu dostarczonego przez koreański serwis Chosun Biz, funkcjonalność Galaxy Ring ma obejmować kwestie związane z dietą i dobrym samopoczuciem. Serwis powołał się na osoby związane z rozwojem inteligentnego pierścienia, które twierdzą, że firma planuje połączyć go z usługami Samsung Food i Samsung e-Food Center. Pierwsza z wymienionych usług oparta jest na sztucznej inteligencji i oferuje wskazówki związane z jedzeniem, przepisy, inteligentne planowanie posiłków oraz kompatybilność z inteligentnym domem.

Integracja z usługą pozwoli użytkownikom na dostęp do spersonalizowanych planów dietetycznych opartych na pozyskanych przez urządzenie informacjach. Ponadto, po połączeniu się z inteligentną lodówką firmy, usługa będzie mogła analizować składniki znajdujące się w niej i udzielać właścicielowi Galaxy Ring stosownych porad oraz wskazówek, jak z danych produktów przygotować zbilansowane, zdrowe posiłki. Z połączenia z usługą Samsung e-Food Center skorzystają jednak jedynie użytkownicy mieszkający w Korei, bo w pozostałych regionach nie ma dostępu do tego portalu. Mimo wszystko same funkcje związane z planowaniem posiłków i rekomendacjami z pewnością okażą się przydatne podczas dbania o stan naszego zdrowia.