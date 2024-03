Home Energetyka Zaskakują świat gigantycznym akumulatorem. Rewolucyjny system podłączyli aż do sieci

Nowa Zelandia wyznaczyła sobie bardzo ambitny cel w kontekście transformacji energetycznej. Do 2030 roku kraj planuje przejść na produkcję energii wyłącznie z odnawialnych, czystych źródeł. Jak wiadomo, ta rewolucyjna zmiana nie będzie miała szans na powodzenie, jeśli nie powstaną wydajne sposoby na magazynowanie nadwyżek energii. Nowozelandczycy pomyśleli już do przodu i uruchomili niedawno rekordowy w skali kraju system bateryjny. Jak on działa?