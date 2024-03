Na te zdjęcia czekaliśmy. Tym samolotem Chiny chcą zyskać przewagę na wojnie

Samolot KJ-600 to klucz Chin do najpotężniejszej broni na wojnie – wiedzy

W sieci pojawiły się właśnie najnowsze zdjęcia chińskiego pokładowego samolotu wczesnego ostrzegania (AEW) nowej generacji, bo KJ-600, który to stanowi kluczowy postęp w operacyjnych zdolnościach chińskiej marynarki. Ten samolot opracowany przez Xi’an Aircraft Company rozpoczął próby w locie w 2020 roku, jako projekt łączący dwa silniki turbowałowe, specyficzną konfigurację skrzydeł oraz płaszczyznę ogonową z czterema płetwami, który jest zoptymalizowany specjalnie z myślą o operowaniu z pokładu lotniskowca. Jednak tą najbardziej charakterystyczną cechą samolotu jest oczywiście duży radar umieszczony na górze kadłuba, który prawdopodobnie wykorzystuje technologię AESA (Active Electronically Scanned Array).

Trwające teraz testy prototypu KJ-600 i doniesienia o “intensywnych próbach” sugerują, że program zbliża się do kluczowej fazy realizacji i potencjalnie niskoseryjnej produkcji początkowej. Pierwsze samoloty tego typu najpewniej trafią na pokład najnowszego lotniskowca Chin, czyli trzeciego już na służbie lotniskowca tego państwa o nazwie Fujan. Z aktualnych informacji wynika, że każdy KJ-600 będzie mierzył 18,4 metra długości, a rozpiętość jego skrzydeł sięgnie 24,4 metra.

E-7A Wedgetail

Wprowadzenie na służbę KJ-600 ma na celu znaczące wzmocnienie świadomości sytuacyjnej chińskiej marynarki zarówno w powietrzu, jak i na morzu. Parametry tego samolotu, a w tym maksymalna prędkość rzędu 693 km/h i pułap operacyjny na poziomie 15000 metrów, gwarantują, że KJ-600 może skutecznie pozyskiwać i przekazywać kluczowe informacje na temat wrogów, wzmacniając zdolności ofensywne i defensywne grupy lotniskowców Chin. Nie jest to byle poprawa zdolności, bo radar KJ-600 znacznie rozszerzy zakres wykrywania radarowego daleko poza to, co jest możliwe dla systemów bazujących na ziemi lub na okrętach, co jest cenne zwłaszcza przy kontrowaniu pocisków przeciwokrętowych nowej generacji.

Oczywiście Chiny nie są odosobnione w tego typu zdolnościach, bo dla porównania, Stany Zjednoczone od dawna polegają na swojej flocie samolotów wczesnego ostrzegania i kontroli, takich jak E-3 Sentry, do którego wkrótce dołączy E-7 Wedgetail, aby utrzymać dominację powietrzną. Pozostaje więc pytanie, jak ten nowy chiński samolot AEW będzie wypadał na tle tego, co mają w swoim arsenale Amerykanie.