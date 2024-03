Z drogi śledzie, atomówka jedzie! Elektrownia jądrowa na kółkach to przyszłość

Małe elektrownie jądrowe w ciężarówkach, czyli rewolucja w dostarczaniu energii do odległych obszarów

O zaletach energetyki jądrowej wiecie już zapewne od lat, więc wyobraźcie sobie, że świat dąży teraz do rozwiązania jednej z największych wad samych elektrowni – ich zerowej mobilności. Tam, gdzie powstanie elektrownia, stamtąd trzeba transportować prąd i nie przeszkadza to zwolennikom zarówno tradycyjnych, jak i tych zeroemisyjnych elektrowni. Rzeczywiście pociągnięcie przewodów po np. całej Polsce może wydawać się nie aż tak dużym problemem, ale tego samego nie można powiedzieć np. o USA czy wyspach różnego rodzaju. Zwłaszcza na tych drugich samo postawienie elektrowni jest problematyczne i przez to tego typu lokacje muszą bazować np. na generatorach diesla.

Mobilne małe modułowe reaktory o mocy poniżej 20 megawatów rozwiążą ten problem, jako że po prostu odgrywają rolę “elektrowni na kółkach”. Montuje się je w przyczepach transportowych, same przyczepy zapina pod tradycyjne ciągniki siodłowe i voila – można jechać, aby dostarczyć wolny od emisji prąd nawet na koniec Podlasia czy w same Bieszczady. To jednak nie wszystko, bo pomijając katastrofy ekologiczne oraz wojny, mogące zniszczyć część infrastruktury energetycznej, firmy takie jak amerykańskie Nano Energy badają potencjał tych małych elektrowni również do dekarbonizacji konkretnych branż, takich jak górnictwo i żegluga.

Zdjęcie poglądowe

Dziś wiemy, że rosnące zapotrzebowanie na prąd wymaga od świata wstrząśniętego ciągle poczynaniami Rosji (jednego z głównych dostawców m.in. gazu ziemnego) zrewidowania podejścia do energetyki jądrowej. Zwłaszcza że mikroreaktory jądrowe reprezentują zmianę paradygmatu w generowaniu energii jądrowej, oferując skalowalną i ekonomicznie wykonalną alternatywę dla tradycyjnych dużych elektrowni. Ich zmniejszony rozmiar nie tylko ogranicza początkowe koszty budowy, ale także umożliwia szybsze wdrożenie, choć oczywiście nie wszystko jest takie idealne, bo aktualne problemy obejmują obawy dotyczące poziomu kosztów oraz ustanawianie solidnego łańcucha dostaw m.in. dla paliwa z wysoko wzbogaconego uranu (Haleu).

Aktualnie na rynku mobilnych reaktorów jądrowych wyróżnia się m.in. Nano Energy, które to przewodzi budowie zakładu produkcyjnego Haleu w USA po uzyskaniu na to federalnej zgody. W połączeniu z ich innowacyjnym projektem reaktora o nazwie Zeus, który charakteryzuje się minimalną interwencją operacyjną oraz funkcją bezpieczeństwa typu “odchodź i zapomnij”, firma ta może osiągnąć znaczne postępy w dziedzinie małych reaktorów modułowych. Finalnie ma to być nie tylko cud technologiczny, ale także promyk nadziei dla zrównoważonego rozwoju na całym świecie, który zagwarantuje, że nawet najbardziej izolowane obszary nie zostaną pozbawione ekologicznej energii.