Epson EcoTank L6460 – wielofunkcyjne urządzenie do domowego biura, które nie zrujnuje portfela i nerwów

Praca biurowa, pomimo postępującej cyfryzacji, cały czas wymaga fizycznej drukarki. Najlepiej takiej bezprzewodowej, z pełnym pakietem łączności, wygodnej i niezawodnej. A gdyby była do tego tania w eksploatacji… Epson EcoTank L6460 powinien sprostać temu zadaniu. Urządzenie przychodzi w komplecie z zestawem atramentów pigmentowych, odpornych na rozmazywanie, wodę i zakreślacze. Wystarczy na wydrukowanie mniej więcej 7,5 tys. stron w czerni i 6 tys. stron w kolorze. Butelki z tuszami mają specjalne klucze, więc ich ze sobą nie pomylimy, a trzeba wiedzieć, że ewentualne wlanie tuszu do złego zasobnika oznacza katastrofę i wymaga wizyty w serwisie.

Poza tym nie pobrudzimy sobie rąk podczas napełniania zbiorników i na bieżąco widać, ile trzeba to każdego z nich dolać. Przy tonerach laserowych i zwykłych kartridżach to zadanie niewykonalne. Zaczynając od góry: mamy tu automatyczny podajnik dokumentów na 35 stron, skaner, panel kontrolny z ekranem dotykowym, a na samym dole wysuwany pojemnik na papier mieszczący 250 stron. Mimo niewielkich rozmiarów sam wyświetlacz jest czytelny i precyzyjnie odpowiada na dotyk, zapewniając dostęp do większości funkcji związanych z konfiguracją i codzienną pracą.

Epson EcoTank L6460 – dlaczego w ogóle atrament, a nie laser?

Zastosowana w serii EcoTank technologia Heat – Free to przede wszystkim niższe zużycie energii (a co za tym idzie – niższe rachunki), a więc mocno ekologicznie. Urządzenie jest też mniej awaryjne i dłużej zdatne do użytku, no i nie musi się rozgrzewać, więc jest szybciej gotowe do pracy. Z EcoTank L6460 da się współpracować używając zarówno komputerów z Windows czy macOS, jak i urządzeń przenośnych z Androidem czy systemem iOS. Obsługiwane są protokoły USB, Ethernet, Wi-Fi oraz Wi-Fi Direct. Z kontem użytkownika w usłudze Epson Connect dostępne są dodatkowe funkcje, np. skanowanie bezpośrednio do dysku w chmurze czy wysłanie do druku zadań z dowolnego miejsca (np. dokumentów z komórki, gdy w drodze do pracy stoimy w korku). Gdy tam dotrzemy, wydruki będą już czekać. Producent ma również zbiór bezpłatnych aplikacji mobilnych.

Jeśli zależy Wam na oszczędnościach papieru, ten sprzęt pozwoli to w pełni wykorzystać, oferując druk dwustronny. W wariancie druku jednostronnego, w ciągu minuty urządzenie drukuje aż 17 arkuszy. Urządzenie Epson EcoTank L6460 kosztuje ok. 1750 zł. W ramach aktualnej promocji można bezpłatnie wydłużyć gwarancję do trzech lat po rejestracji zakupu. To jeszcze nie koniec, bo zakup sprzętu do 31 marca i rejestracja na stronie producenta wydłuży okres gwarancji do nawet 5 lat.