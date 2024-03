Krótki test zasilacza FSP Hydro PTM X PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W

Co otrzymujemy wraz z FSP Hydro PTM X PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W?

W pudełku znajdziemy sporo papierków, kabel zasilający, naklejki, śrubki, tester i opaski zaciskowe. Dodatki są więc standardowe, chociaż plus należy się za tester, którym możemy sprawdzić przed podłączeniem do komputera czy zasilacz jest sprawny. Naklejki pozwalają na zmienienie wyglądu boków zasilacza. Plus też za gwarancję, która wynosi 10 lat.

Wygląd i specyfikacja FSP Hydro PTM X PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W

FSP Hydro PTM X PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W wyróżniają boczne naklejki. Domyślnie są niebieskie, ale możemy zmienić na czerwone lub zielone. Jest to ciekawy pomysł i pozwala na dopasowanie całości do zestawu. Poza tym PSU jest po prostu czarne. Jeśli macie możliwość eksponowania boku to będzie to wyglądało dobrze, chociaż oprócz samej naklejki niczym nie będzie się wyróżniało.

Wymiary to 130 x 150 x 86 mm. Tutaj należy zwrócić uwagę na naprawdę niską długość. Dzięki niej bez problemów zmieścicie go w obudowach, gdzie jest ograniczenie na długość PSU. Tak duża moc w tak małej obudowie też robi wrażenie. Waga zasilacza wynosi ok. 1,65 kg. Tabliczka znamionowa znajduje się po drugiej stronie od wentylatora. Mamy do dyspozycji jedną linię +12V. Jest ona w stanie dostarczyć 83,33 A (1000 W). Linie +3,3V i +5V oferują po 20 A, łącznie 130 W.

Otwory z tyłu FSP Hydro PTM X PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W są w kształcie plastrów miodu. Mamy tam też włącznik i wejście na kabel zasilający. Jest też przycisk włączający tryb Eco. Jeśli go włączycie to wentylator będzie pracował półpasywnie – do 30% obciążenia pozostanie wyłączony. Jest to opcja zdecydowanie warta włączenia. Wyjścia na kable znajdują się po przeciwnej stronie i są podpisane – nie powinniście się pomylić podczas ich podłączania.

Okablowanie najlepiej prezentuje screen po prawej stronie. Jego długość jest odpowiednia i spokojnie wszędzie sięgniecie. Plus należy się za mieszane wiązki SATA i Molex. Minus za tylko dwa kable PCIe – liczyłbym tutaj na trzy takie kable. Poza tym mamy 12VHPWR o mocy 600 W czy dwa EPS 4+4-pin. Prawie całe okablowanie ma płaski profil i jest naprawdę elastyczne. Nie powinno być tutaj problemów z jego podpięciem i odpowiednim ułożeniu w obudowie. Wyjątkiem jest 12VHPWR, który znajdziemy w oplocie. Część w oplocie jest bardzo elastyczna, ale końcówek praktycznie nie da się wygiąć. Ma to uniemożliwić zginanie kabla wcześniej niż jest to zalecane. Poza tym konfiguracja SATA i Molex jest odpowiednia i wystarczająca do większości zestawów.

Wnętrze FSP Hydro PTM X PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W

Wentylator to 120 mm model MGA12012XF-O25 firmy Protechnic Electric. Oparty jest on o łożysko FDB. Tak jak wspomniałem z tyłu mamy przycisk Eco. Po jego włączeniu zasilacz przy obciążeniu do 30% będzie działał pasywnie. Jest to na pewno pożądane rozwiązanie, które zapewni idealnie cichą pracę przy niskich obciążeniach. Pod pełnym obciążeniem głośność powinna wynosić trochę powyżej 35 dBA. Tutaj na zdjęciu powyżej znajdziecie krzywa obrotów, która dobrze to prezentuje.

Wnętrze jest, jak zawsze u FSP, bardzo dobrze wykonane. Dwa największe kondensatory mają parametry 450 V, 470 uF i mogą pracować w temperaturze do 105°C. Zostały one wykonane przez japońską firmę Nippon Chemi-Con. W zasilaczu znajdziemy również kondensatory firmy Rubycon. Mamy też przetwornicę DC-DC, aktywne PFC czy całość jest zgodna z ATX 3.0. FSP zastosowało też zabezpieczenia:

zabezpieczenie nadprądowe (OCP),

zabezpieczenie nadnapięciowe (OVP),

zabezpieczenie nadmocowe (OPP),

zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą (OTP),

zabezpieczenie przed zwarciem (SCP).

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-14900K Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Maximus Z790 Apex Encore Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 6800 MHz CL34 Dysk Seagate IronWolf 525 2 TB Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC Monitor iiyama G-Master GB2770HSU Red Eagle

Testy FSP Hydro PTM X PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W

Spoczynek to wyświetlanie tylko pulpitu. Obciążeniem był FurMark oraz Cinebench R23. Zdjęcia termowizyjne wykonałem dzięki smartfonowi CAT S61.

Spoczynek Obciążenie

Napięcia są bliskie idealnych wartości. Nie ma też dużych spadków pod obciążeniem, więc pod tym względem jest naprawdę bardzo dobrze. Spokojnie więc taki zasilacz poradzi sobie z niepodkręconym i9-14900K i RTX 4090. W spoczynku po włączeniu trybu Eco jest idealna cisza – wentylator nie działa. Pod obciążeniem nadal jest cicho i z pewnością zasilacz nie będzie przeszkadzał podczas pracy. Temperatury również są dobre i też nie ma co im zarzucić.

FSP Hydro PTM X PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W ma odznaczenie 80 Plus Platinum.

Jest to wysoka sprawność, która również świadczy o jakości całej konstrukcji.

Krótki test FSP Hydro PTM X PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W – podsumowanie

FSP Hydro PTM X PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W kosztuje ok. 900 zł. Nie jest to może najtańszy zasilacz 1000 W z odznaczeniem 80 Plus Platinum (mamy taniej choćby wersję bez X w środku), ale też nie należy do bardzo drogich. W takiej cenie jest to konstrukcja zdecydowanie warta rekomendacji.

W zestawie mamy tester czy naklejki, które pozwalają na lekką zmianę wyglądu boków. Gwarancja wynosi 10 lat, więc jest naprawdę długa. Ogromnym plusem testowanej konstrukcji jest długość wynosząca 130 mm. Okablowanie też jest w pełni modularne. Mogło by być więcej kabli PCIe, ale konfiguracja pozostałych jest odpowiednia. Prawie wszystkie są też naprawdę elastyczne i mają płaski profil. Wyjątkiem jest 12VHPWR, który jest mocno sztywny przy wtyczkach. Zasilacz jest test dobrze wykonany i ma sporo zabezpieczeń. W testach wypadł bardzo dobrze i świetnie sprawdzi się z i9-14900K bez OC i RTX 4090 – napięcia wypadły bardzo dobrze. Mamy też półpasywny tryb pracy i cichą prace pod obciążeniem.

FSP Hydro PTM X PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W to świetny wybór dla osób szukających krótkiego zasilacza ATX 3.0, który ma moc 1000 W i wysoką sprawność. Z czystym sumieniem mogę rekomendować Wam jego zakup.