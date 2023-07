Krótki test zasilacza FSP Dagger PRO ATX3.0 PCIe5.0 850W

Co otrzymujemy wraz z FSP Dagger PRO ATX3.0(PCIe5.0) 850W?

W zestawie oprócz różnych papierków znajdziemy opaski na rzepy, kabel zasilający, tester, śrubki oraz przejściówkę umożliwiającą montaż w miejscu przeznaczonym dla zasilaczy ATX. Dodatki są więc całkowicie wystarczające i miło, że FSP pomyślało o opaskach. Tester pozwala na odpalenie zasilacza bez podłączenia do komputera, co pozwala sprawdzić, czy na pewno jest sprawny. Warto też pamiętać o gwarancji, która wynosi 10 lat.

Wygląd i specyfikacja FSP Dagger PRO ATX3.0(PCIe5.0) 850W

Zasilacz wygląda dosyć standardowo. Po bokach mamy naklejki, a grill jest całkowicie typowy. Natomiast w większości obudów będzie on ukryty, więc aż tak nie ma to znaczenia. FSP Dagger PRO ATX3.0(PCIe5.0) 850W to konstrukcja SFX o wymiarach 125 x 100 x 63,5 mm i wadze ok. 1 kg. Jest to naprawdę mała konstrukcja, która powinna bez problemów zmieścić się w najmniejszych obudowach.

Tabliczka znamionowa znajduje się po przeciwnej stronie od wentylatora. Mamy do dyspozycji jedną linię +12V. Jest ona w stanie dostarczyć 70,83 A (850 W). Linie +3,3V i +5V oferują po 20 A, łącznie 120 W. Mimo małych rozmiarów zasilacz jest naprawdę mocny i powinien poradzić sobie z naprawdę wydajnym sprzętem.

Dołączone okablowanie to:

jeden ATX 20+4-pin (ok. 350 mm),

dwa EPS 4+4-pin (ok. 450 mm),

jeden 12VHPWR (ok. 500 mm),

dwa 2x 6+2-pin (ok. 500 mm + ok. 150 mm pomiędzy kolejnymi),

jeden 4x SATA (ok. 450 mm + ok. 150 mm pomiędzy kolejnymi),

jeden 2x SATA + 2x Molex (ok. 330 mm + ok. 150 mm pomiędzy kolejnymi).

Okablowanie nie jest zbyt długie, ale przy zasilaczach SFX jest wystarczające do zbudowania komputera. Prawie całe ma płaski profil – wyjątkiem jest tylko 12VHPWR. Nie będziecie więc mieli większych problemów z ułożeniem okablowania w obudowie. Producent nie zapomniał o dwóch kablach EPS czy PCI-E, które mogą się przydać w zestawach bez nowego rodzaju wtyczki. Plusem jest też mieszana wiązka SATA + Molex. Generalnie pod względem okablowania nie ma się do czego przyczepić.

Wnętrze FSP Dagger PRO ATX3.0(PCIe5.0) 850W

Zasilacz jest chłodzony dzięki 92 mm wentylatorowi PLA09215B12H firmy Power Logic. Pracuje on półpasywnie – przy obciążeniu poniżej 20% nie powinien w ogóle działać. Pełną głośność w zależności od obciążenia najlepiej pokazuje poniższy screen:

Jak widzicie, na maksymalnych obrotach wentylatora i przy maksymalnym obciążeniu może być dosyć głośno, ale przez większość czasu i przy mniejszych obciążeniach nie powinno być źle. Wentylator oparty jest też o podwójne łożysko kulkowe.

Wnętrze zasilacza jest bardzo dobrze wykonane. Na pokładzie mamy japońskie kondensatory elektrolityczne. Dwa największe mają parametry 420 V i 150 uF (Rubycon), a jeden 420 V i 120 uF (Nippon Chemi-Con). Nie zabrakło też przetwornicy DC-DC czy zgodności z najnowszą normą ATX 3.0. Mimo małych rozmiarów zasilacz jest więc zgodny ze wszystkimi najnowszymi standardami. Nie zapomnijmy też o zabezpieczeniach:

zabezpieczenie nadprądowe (OCP),

zabezpieczenie nadnapięciowe (OVP),

zabezpieczenie przed zwarciem (SCP),

zabezpieczenie nadmocowe (OPP),

zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą (OTP).

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-13900K Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Karta graficzna Asus GeForce RTX 4080 Strix OC Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 6800 MHz CL34 Dysk Goodram IRDM M.2 2 TB NVMe Monitor AOC G2868PQU

Testy FSP Dagger PRO ATX3.0(PCIe5.0) 850W

Spoczynek to wyświetlanie tylko pulpitu. Obciążeniem był FurMark oraz Cinebench R23. Zdjęcia termowizyjne wykonałem dzięki smartfonowi CAT S61.

Spoczynek Obciążenie

Zasilacz wypadł naprawdę fajnie w testach. Napięcia są dobre i ich zmiana pod obciążeniem jest niska. Pod tym względem nie mam uwag. W spoczynku całość działa pasywnie i dopiero wraz ze wzrostem obciążenia włącza się temperatur. Po dłuższym czasie wentylator robi się słyszalny, ale nie jest bardzo głośny. Spokojnie każde AiO rozkręcone na 100% będzie znacznie bardziej przeszkadzało. Temperatury w spoczynku są wysokie, ale jak zacznie działać wentylator to są one niższe.

FSP Dagger PRO ATX3.0(PCIe5.0) 850W ma odznaczenie 80 Plus Gold.

Sprawność jest więc naprawdę dobra, jak na tak małą konstrukcję, co również świadczy pozytywnie o jakości całości.

Krótki test FSP Dagger PRO ATX3.0(PCIe5.0) 850W – podsumowanie

FSP Dagger PRO ATX3.0(PCIe5.0) 850W to bardzo ciekawa propozycja zasilacza SFX. Dzięki mniejszemu formatowi bez problemów zmieści się ona w najmniejszych obudowach, a przy tym oferuje naprawdę sporo. Konstrukcja spełnia standard ATX 3.0 i ma wtyczkę 12VHPWR, co sprawia, że nie musicie używać dołączonych przejściówek. Nie zabrakło też dwóch wtyczek EPS 4+4-pin. Okablowanie ma płaski profil (oprócz 12VHPWR) i wystarczającą długość do mniejszych obudów.

Konstrukcja ma odznaczenie 80 Plus Gold i sporo zabezpieczeń. Wentylator działa półpasywnie, więc w spoczynku będzie idealna cisza. Pod obciążeniem robi się już głośniejszy, ale nadal przy np. AiO 240 rozkręconym na 100% nie będzie słyszalny. W testach napięć wypadł bardzo dobrze i bez problemów poradzi sobie z niepodkręconym 13900K i RTX 4080. Plusem jest też 10-letnia gwarancja.

Jeśli więc szukacie naprawdę dobrego zasilacza SFX mającego 12VHPWR to moim zdaniem FSP Dagger PRO ATX3.0(PCIe5.0) 850W będzie strzałem w dziesiątkę.