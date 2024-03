HP zaprezentowało nowe laptopy. Mają zaawansowane rozwiązania SI

Producent udowadnia, że trzyma rękę na pulsie zachodzących zmian technologicznych. Zastosowane rozwiązania są korzystne zarówno dla żywotności laptopów, jak i komfortu użytkowników. A nowe możliwości to kolejne pola do kreatywnego wykorzystania.

Nowe laptopy HP – moc do Twojej dyspozycji

Nowa seria laptopów HP Pavilion ma za zadanie łączyć funkcje urządzeń klasy premium z możliwością dostosowania wydajności komputerów do własnych potrzeb. Każdy z nich ma wysokiej jakości wyświetlacz, oferuje szereg praktycznych portów oraz – dzięki zastosowaniu SI – zapewnia długi czas pracy baterii. Zwraca uwagę zwłaszcza Pavilion Aero 13.3”. Jest to najlżejszy laptop w segmencie konsumenckim wspierany przez sztuczną inteligencję

W smukłej, magnezowo-aluminiowej obudowie, znajdują się wydajne podzespoły, odpowiadające m.in. za obsługę AMD FreeSync, płynny obraz oraz jego jakość – 2,5 K (WQXGA). Jak w całej serii Pavilion, także i tu HP zastosowało fizyczną zasłonę aparatu i funkcję rozpoznawania twarzy Windows Hello.

Z kolei HP Pavilion 16″to wyświetlacz OLED z ekranem dysponującym o 10,3% większą pionową przestrzenią roboczą w porównaniu do poprzedniego modelu. Posiada także większy i bardziej precyzyjny panel dotykowy oraz podświetlaną klawiaturę, co gwarantuje wygodne przeglądanie treści. Jednostka centralna to wydajny procesor Intel lub AMD, możliwa jest także opcjonalna grafika NVIDIA. Technologia HP Fast Charge5 zapewnia szybkie naładowanie baterii, co pozwala na aż do 19 godzin pracy.

HP zaprezentowało również nowe modele HP Envy x360 14″ 2-in-1 oraz HP Envy x360 16″ 2-in-1z procesorami Intel lub AMD Ryzen™. Urządzenia cechują się wytrzymałą konstrukcją z aluminium oraz portami Thunderbolt 4 w modelach z procesorami Intel). Każdy powinien umożliwić 17 godzin pracy na baterii. Dla osób preferujacych bardziej klasyczne rozwiązania dostępny jest HP Envy 17.3″ z kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 3050.

Ma zapewniać najlepszą równowagę pomiędzy pracą a rozrywką, a zaletą jest optymalizacja pod kątem ergonomii. Na pokładzie znajdziemy większy panel dotykowy, podświetlane klawisze, a także technologię wykrywania obecności z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Posiada nowoczesne metody komunikacji: Wi-fi 7, Bluetooth 5.4 oraz złącze Thunderbolt 4.

Jak sztuczna inteligencja działa w laptopach HP?

Laptopy HP w pełni korzystają ze sztucznej inteligencji, ale co to oznacza w praktyce? Zastosowane w nich procesory Intel Core Ultra oraz AMD Ryzen mają dedykowane jednostki NPU dla jeszcze lepszej wydajności i większej mocy obliczeniowej dla sztucznej inteligencji oraz na potrzeby uczenia maszynowego. Funkcja Smart Sens wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatycznej optymalizacji każdego aspektu pracy urządzenia. Obejmuje to utrzymanie właściwej temperatury, osiągniecie maksymalnej wydajności, a nawet takie elementy jak głośność wentylatora.

Ponadto w systemie Windows znajduje się Copilot, przynoszący pomoc w wielu sytuacjach.

Dostępność i ceny urządzeń: