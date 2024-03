Huawei pracuje nad nową technologią magazynowania danych – “magnetoelektryczną”

Wojna ekonomiczna, jaka odbywa się pomiędzy USA a Chinami, skutkuje m.in. zakazem eksportu zachodnich technologii do Chin. Dlatego chińscy producenci szukają sposobów na to, jak uniezależnić się od USA i zyskać większą wolność. Poszukiwanie nowych dróg magazynowania danych to jedna z takich prób.

Nad czym pracuje Huawei?

Huawei był jednym z tych producentów, który bardzo mocno odczuł sankcje. Tym bardziej, że jego telefony zdobywały sobie coraz większą popularność na świecie. Jak dowiadujemy się teraz, jego inżynierowie pracują nad nowym typem technologii przechowywania danych. Ma być to całkowicie oryginalny nośnik, mogący zaoferować znaczące ulepszenia w porównaniu z tradycyjnymi sposobami magazynowania danych. Jest nim “dysk magnetoelektryczy”, czyli MED. Będzie przeznaczony przede wszystkim dla własnych szaf rackowych OceanStor Arctic. Mają one pojawić się na rynku w przyszłym roku.

MED ma zapewnić lepszą wydajność, być bardziej ekonomiczny oraz elastyczny pod względem zastosowań. Ich głównym przeznaczeniem są przede wszystkim centra danych. Z nielicznych informacji można wywnioskować, że dysk Huawei to połączenie elementów taśmy magnetycznej z pamięcią flash. Sam producent ujawnił, że dysk tego typu zużywa 71 W na petabajt, czyli jest bardzo energooszczędny, zwłaszcza w porównaniu z HDD. Wydajność MED ma wynosić 8 GB/s na szafę.

Jak dalej możemy dowiedzieć się od Huawei, centra danych mogą zapewnić o 90 procent szybszą migrację danych po wymianie biblioteki taśmowej, a całkowity koszt posiadania (TCO) może spaść o imponujące 20 procent. A jaka będzie pojemność jednego dysku MED? Można przyjąć 24 terabajty, co pozwoli na gromadzenie kolosalnych ilości danych. Niestety – na dalsze informacje musimy jeszcze poczekać. Wiemy jednak na pewno, że prace są już bardzo zaawansowane.